Kirasını ödeyemeyene devletten yardım eli! O kiracılara kira yardımı yapılacak! E–Devlet ile başvurun destek parası yatsın

KİRACILARA MÜJDE! E – DEVLETTEN BAŞVURANLARA KİRA YARDIM DESTEĞİ GELİYOR!







E – DEVLETTEN BAŞVURANLARA KİRA YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

E – DEVLETTEN BAŞVURANLARA KİRA YARDIM DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

E – DEVLETTEN BAŞVURANLARA KİRA YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU KİRA ÖDEME ORANLARI NELERDİR?

E – DEVLETTEN BAŞVURANLARA KİRA YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?





Devlet, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlar için kira yardım desteği sağlamak amacıyla bir yardım destek ödemesi başlattı. Bu destek ödemesi, son dönemde artan kiralar ve kirasını ödemekte zorlanan vatandaşların sayısının fazlalığı nedeni ile hazırlandı. Bu destek ödemesi kapsamında, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara kira desteği verilecektir. E-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların, belirli belgelerin (Nüfus Cüzdanı, İkametgah Belgesi, SGK Hizmet Döküm Belgesi vb.) sunması gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyenlerin, belgeleri sunmak için belirlenen süre içinde harekete geçmeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin kirasını rahat ödemelerini sağlamak amacıyla sosyal yardım ödemeleri yapmaya karar verdi. Belirlenen şartları yerine getiren ailelere her ay düzenli olarak 1500 TL'ye varan kira desteği verilecek. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, öncelikle belirlenmiş şartların uygunluğunun kontrol edilmesi sonucu, kira yardımı bağlanacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere kira desteği sunmak için kira yardımı programı başlattı. Programa başvurmak için, başvuru yapanların öncelikle e-devlet sisteminde kayıtlı olması gerekiyor. Kayıtlı vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile e-devlet sistemine giriş yapabilir ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından kira yardım başvurusu yapabilir. Başvuru yapılan ailelerin durumları değerlendirildikten sonra, şartlarına uygun olan ailelere, gelir durumları ve ödedikleri kiralar dikkate alınarak her ay düzenli olarak kira yardımı ödeniyor.Başvurmak isteyen ailelerin bu şartlara uygun olması gerekmektedir. Sigortası bulunmayan, herhangi bir aylık (emekli, dul, yetin aylığı vb.) almayan ve mal varlığı bulunmayan ailelerin yapılacak olan gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunması gerekir.E-Devlet'ten Başvuranlara Kira Yardım Desteği, dar gelirli ailelere kira ödemeleri konusunda yardım etmek için sunulan bir hizmettir. Başvuracak olan ailelerin yaşadıkları şehre göre farklı kira ödeme oranları bulunmaktadır. İstanbul, İzmir ve Ankara'da bulunan ailelerin kira ödeme oranı 1150 TL, Antalya, Adana, Bursa ve Konya'da bulunan ailelerin kira ödeme oranı 1085 TL, Mersin, Eskişehir, Sakarya ve Erzurum'da bulunan ailelerin kira ödeme oranı 995 TL, Tokat, Zonguldak ve Çanakkale'de bulunan ailelerin kira ödeme oranı 905 TL, Düzce, Şırnak ve Yozgat'da bulunan ailelerin kira ödeme oranı 810 TL, Bolu ve Bingöl'de bulunan ailelerin kira ödeme oranı 715 TL'dir.Ailelerin E-Devletten Başvuranlara Kira Yardım Desteği başvurusu yapabilmeleri için bazı belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgeler: T.C. kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir belgesi, fakirlik kağıdı ve kira başvuru formudur. Bu belgeler, en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na götürülerek veya E-devlet üzerinden dijital olarak gönderilebilir. Başvuru sonrasında belirlenen kriterlere göre uygun bulunan ailelere her ay düzenli olarak kira yardımı sağlanacaktır.