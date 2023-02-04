Kirasını ödeyemeyenler hemen başvursun! Devletten 1500 TL kira yardımı verilecek: Bu kişiler 2 gün sonra alıyor!







2023 E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU: 1500 TL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI VE ADIMLARI







BAŞVURUDAN 15 GÜN SONRA ÖDEMELER HESAPTA!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI NEDİR? NE İŞE YARAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Türkiye Aile Destek Paketi' içerisinde yer alan 1.500 TL kira yardımı başvurusu için e-Devlet kapısından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılmalıdır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda 'Türkiye Aile Destek Paketi'ni oluşturmuş ve bu paket içerisinde elektrik, doğalgaz ve çocuk yardımının yanı sıra 'kira yardımı'nı da eklemişti. Kasım 2022'den itibaren başlayan 1.500 TL kira desteği ödemeleri, 2023 yılında da aranan konulardan biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar, 1.500 TL kira yardımı almak için e-Devlet kapısından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabiliyor.Ardından, başvurudan sonraki 15 gün içinde ödemeler kişinin banka hesabına yatırılıyor. Ayrıca bu ödemeler, PTT şubelerinden de alınabiliyor. 12 ay boyunca verilen kira desteği tutarı her ilde farklılık gösteriyor. Önceki yılda 450-650 TL arasında değişen kira ödemeleri, 2023 yılında 1.500 TL'ye çıkarıldı. e-Devlet kira yardımı başvurularının nasıl yapılacağı? Vatandaşlar, kira yardımı almak için e-Devlet kapısından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabiliyor. Başvuruda istenen belgelere ulaşıldıktan sonra, kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden iletilebiliyor. Ayrıca, banka hesabına ödeme yapılmak isteniyorsa, bu seçenek de sunuluyor. Ödemeler başvurudan sonraki 15 gün içinde alıcının banka hesabına yatırılıyor. Eğer kira yardımının PTT şubelerinden alınmasını tercih ediyorsanız, bu da mümkün. e-Devlet kira yardımı başvurusu için, belirli şartları sağlamak gerekiyor.Bunlar arasında; ekonomik durumu zor olan, kira ödemesi yapamayan, kirasını ödeyemeyecek durumda olan, ya da evsiz kalan vatandaşların kayıt olması gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapan vatandaşların en az 18 yaşında olması ve TC Kimlik Numarasının girmesi gerekiyor. Kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden iletilebildiği gibi PTT şubelerinden de alınabiliyor. 1.500 TL'ye çıkarılan kira ödemeleri, 12 ay boyunca devam ediyor. Vatandaşlar, kira yardımı almak için belirlenen şartları sağladıktan sonra e-Devlet kapısından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabiliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir ülkedeki hükümetin aile ve sosyal hizmet konularını yöneten bir bakanlıktır. Bu bakanlık, aile ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çeşitli hizmetler ve programlar sunar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve toplumsal sorunları çözmek için tasarımlanmış çok sayıda program ve hizmet sunar. Bu hizmetler arasında aile danışmanlığı, çocuk yuvaları, evlat edinme, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı müdahil olma, sosyal yardım ve çocuk hakları gibi konular yer alır.