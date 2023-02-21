Kirasını ödeyemeyenlere can suyu: Devletten o kişilere her ay 1300 TL kira yardımı!







KİRA DESTEĞİ BAŞLADI







İhtiyaç sahibi vatandaşların maddi ihtiyaçlarını az da olsa karşılayabilmek amacıyla yapılan sosyal destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Artık ihtiyaç sahibi insanlar kira desteği alabilecek. Peki kira desteği ne kadar? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal destek ödeme projelerine yeni bir tanesi daha eklendi. Kira desteği artık ihtiyaç sahibi insanlar tarafından 12 ay boyunca düzenli olarak alınabilecek. Düzenli olarak alınacak kira destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak ve başvurusu onaylanan hak sahipleri ödemelerini PTT üzerinden alabilecek.Kira yardımı ilk olarak kira ödemesinde zorlanan vatandaşlara diğeri de evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara ödenecek. Kirasını öderken zorlanan vatandaşlar 1300 TL kira desteği alırken kentsel dönüşüm kapsamında olan vatandaşlar için 1.500 TL ve 2 bin 500 TL arasında ödeme yapılacak. E-Devlet sistemi üzerinden kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra başvuru formu doldurabileceğiniz gibi size en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kimliğinizle giderek başvuru yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda belediyeler üzerinden de kira desteği başvurusu yapılabiliyor.