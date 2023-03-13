Kirasını ödeyemeyenlere müjde! Koşulları yerine getiren her ay 3.500 TL kira yardımı alacak







YAPILACAK KİRA DESTEKLERİNE ZAM GELDİ!







Gerçekleşecek kentsel dönüşümlerde kira yardımlarına yapılan yeni açıklama ile zam geldi. İki katından daha fazla artış gösteren kira yardım tutarları iller arasında değişiklik göstermiştir. Hangi illerde yardım miktarları değişiklik göstermiştir? İşte tüm detaylar haberimizde.Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm sebebi ile yapılacak olan kira ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kira destek amaçlı ödemeler 1500 TL iken 3500 TL miktarına çıkarıldığı bilgisi verildi. Konu ile ilgili detaylı açıklamada da bulundu.Murat Kurum açıklamalarında, Gaziantep Nurdağı Kentsel dönüşüm için kira ödemeleri fiyatlarında iki katından fazlaca artış olduğunu belirtti. 3500 TL olarak belirlendiğini ekledi. Ankara, Bursa, Antalya, İzmir illerinden gelen talepler üzerine kira yardımı 3.000 TL olarak belirlendi. İstanbul ilinde 1500 TL iken 3500 TL oldu. Geri kalan büyükşehir olan illerimizde 2500 TL diğer illerde 2000 TL olarak fiyatlar güncellenmiş bulunmaktadır. Güncellenen kira yardım ücret tutarları Nisan ayı itibari ile ödenmeye başlanacaktır. Konya ili için tutar ise 2500 TL olarak netleştirilmiştir.