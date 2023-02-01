YAŞAM
01 Şubat 2023 - 20:37

Kiraz salkımlarının arasındaki domatesi kaç saniyede bulabilirsiniz? 10 saniyede bulanların IQ'su 130 çıkıyor

İnternet üzerinde insanların dikkatini ölçmek için sık sık testler paylaşılıyor. Peki bu domates bulma testini kaç saniyede yapabileceksiniz? O testin detayları haberimizde.

YAŞAM
01 Şubat 2023 - 20:37
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Kiraz salkımlarının arasındaki domatesi kaç saniyede bulabilirsiniz? 10 saniyede bulanların IQ'su 130 çıkıyor


Sosyal medyada insanlar dikkatlerini ölçmek için paylaşılan testleri hem keyifle hem de dikkatle çözmeye devam ediyor. Peki gündem olan domatesi bulma testi nasıl yapılır? Domateslerin kaç saniyede bulunması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİKKAT TESTİ

İnternet üzerinde sık sık insanların dikkatlerini ölçmek için testler paylaşılıyor. Optik illüzyon testi olarak bilinen testlerden biri de domatesi bulma testi oldu. Bu testi yaparken en fazla 9 saniye içinde kirazlar arasındaki domatesi bulmak gerekiyor. İşte o test;



Dikkat Testi

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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