Sosyal medyada insanlar dikkatlerini ölçmek için paylaşılan testleri hem keyifle hem de dikkatle çözmeye devam ediyor. Peki gündem olan domatesi bulma testi nasıl yapılır? Domateslerin kaç saniyede bulunması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
01 Şubat 2023 - 20:37
Kiraz salkımlarının arasındaki domatesi kaç saniyede bulabilirsiniz? 10 saniyede bulanların IQ'su 130 çıkıyor
İnternet üzerinde insanların dikkatini ölçmek için sık sık testler paylaşılıyor. Peki bu domates bulma testini kaç saniyede yapabileceksiniz? O testin detayları haberimizde.
YAŞAM
01 Şubat 2023 - 20:37