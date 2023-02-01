Kiraz salkımlarının arasındaki domatesi kaç saniyede bulabilirsiniz? 10 saniyede bulanların IQ'su 130 çıkıyor







DİKKAT TESTİ







Sosyal medyada insanlar dikkatlerini ölçmek için paylaşılan testleri hem keyifle hem de dikkatle çözmeye devam ediyor. Peki gündem olan domatesi bulma testi nasıl yapılır? Domateslerin kaç saniyede bulunması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İnternet üzerinde sık sık insanların dikkatlerini ölçmek için testler paylaşılıyor. Optik illüzyon testi olarak bilinen testlerden biri de domatesi bulma testi oldu. Bu testi yaparken en fazla 9 saniye içinde kirazlar arasındaki domatesi bulmak gerekiyor. İşte o test;