Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 49’a yükseldi













Kırgızistan-Tacikistan sınırında Çarşamba günü başlayan, dün duran ardından günün erken saatlerinde yeniden başlayan çatışmalar sürüyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda 20 kişinin daha yaralandığı açıklandı. Çarşamba gününden bu yana Kırgız tarafından yaralananların toplam sayısının 38 olduğu kaydedildi.Tacikistan tarafından yapılan açıklamalarda ise, çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiği, 6'sı asker 11 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu. Öte yandan, Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan tarafının çatışmalarda ağır askeri teçhizatla birlikte sınır bölgelerindeki halkı “canlı kalkan” olarak kullandığı belirtildi.