YAŞAM
10 Eylül 2022 - 06:59

Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt elde edildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 06:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik sürdürülen saha ve risk analizi çalışmaları neticesinde A.E.'nin (37) kullandığı tankeri, Kırıkkale-Samsun kara yolunda durdurdu. Yapılan ölçümde tankerdeki yağ karışımlı 25 bin 140 litre yakıtın kaçak olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü A.E. hakkında "petrol piyasası kanunu" ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Tanker ise muhafaza altına alındı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları kamerada
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları kamerada
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına alındı
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına alındı
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı
Son Haberler
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları kamerada
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları...
1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesi, değiştirilen soy isimlerini geri istiyor
1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesi,...
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Samsunspor yine sil baştan
Samsunspor yine sil baştan
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına alındı
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına...
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi geçti'
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi...
Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda
Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Türkiye’yi kurtarayım derken, batırma noktasına getirmişlerdir'
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Türkiye’yi kurtarayım derken,...
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor
Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti