YAŞAM
11 Eylül 2022 - 06:52

Kırıkkale'de bir garip olay: Kokudan zehirlendiler

Kırıkkale'de tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, sebebi henüz bilinmeyen kokudan zehirlendi. Ekipler, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını bulmak için bütün imkanları ile seferber oldu.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 06:52
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Kırıkkale'de bir garip olay: Kokudan zehirlendiler


 Olay, Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 795. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde yaşayan aile fertlerinden 2'si, gece saatlerinde nereden geldiği belirlenemeyen kokudan zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay mahaline sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri yollandı. Evde ikamet eden Elif B. (34) ve Perihan D. (70) öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yollandı. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ve doğalgaz ekipleri, odalara sızan kokunun kaynağını belirlemek için evi incelemeye aldı. Doğalgaz firması görevlileri, Bir tarafta gaz detektörü ile araştırma yaparken, bir yanda da itfaiye ekipleri, evin içerisinde ve çevresinde kokunun kaynağını tespit ermek için çaba gösterdi. Yapılan tüm araştırmalara rağmen kokunun nereden geldiği belirlenemedi. Alınan tedbirlerin ardından aile fertleri, geceyi bir başka evde geçirmek zorunda kaldı.



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