YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:54

Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarparak ikiye bölündüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:54
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Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 50 ABG 411 plakasına sahip kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak durabilen kamyonet ikiye bölündü. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay mahaline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı.



Kazada yaralanan sürücü G.K. ile yolculardan M.K. ve Ş.A., ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, kamyonetin motor bölümünde soğutma işlemi yapıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kamyonet, vinç ve çekici ekiplerinin desteğin ile otoparka kaldırılarak trafikten men edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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