YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:03

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i polis, 5 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis, 5 kişi yaralandı.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:03
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i polis, 5 yaralı


Kaza, gece yarısı Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki 71 AG 788 plakasına sahip otomobil ile B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakasına sahip otomobil çarpıştı. Polis memuru olduğu öğrenilen H.P.'nin kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı.

Kazada yaralanan sürücü H.P. ile T.A., A.P.A., C.B. ve H.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik akışına kapatılan bulvar, iki otomobilinde yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



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