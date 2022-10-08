DÜNYA
08 Ekim 2022 - 13:24

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 8. ayında 70. düğününden sonraki gün Vladimir Putin en sert darbeyi aldı. Putin'in 2014'te ele geçirdiği Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan 19 kilometrelik dev köprüde sabah saatlerinde büyük bir patlama gerçekleşti. Patlama sonrası Kerç Köprüsü çökerken Kerç Boğazı üstünden yükselen alevler, dünya basınından son dakika olarak servis edildi.

DÜNYA
08 Ekim 2022 - 13:24
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Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!


Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kırım Köprüsü'nün demiryolu bölümündeki yakıt tanklarından birinde patlama meydana geldi. Patlamaya bomba yüklü bir kamyonun neden olduğu söyleniyor. Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüde meydana gelen patlamayı "başlangıç" olarak yorumlarken yasa dışı olan her şeyin yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Kerç köprüsünde patlama

19 KİLOMETRELİK DEV KÖPRÜ ÇÖKTÜ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2018 yılında hizmete açılan stratejik alanda çok önemli olarak görülen 19 kilometrelik köprüde patlamanın hemen ardından trafik akışı durdu. Köprü raylarının bitişiğindeki bir otoyolda ise çökmeler oluştu.

Kremlin'in Ukraynalılar tarafından işgalini simgeleyen "Nefret Köprüsü"ndeki patlama, dünya basınında son dakika olarak servis edildi. Rus basınında çıkan ilk haberlerde Kerç Boğazı üzerindeki köprüde bir kamyon infilak ettiği yazıldı. Analistler yorumlarında ise Ukraynalılar tarafından bomba yüklü bir kamyonun köprüde patladığı tahmini yer aldı.

Kerç köprüsünde patlama

Sabah saatlerinde meydana gelen patlama köprüye kilometre uzaklıktan duyulurken anında gökyüzüne yükselen siyah dumanlar görülmeye başlandı. Sosyal medyada yayınlanan ilk görüntülerde, köprünün bazı kısımları Karadeniz suları altında kaldı ve trenin geçtiği kısımda büyük bir yangın çıktı. Görgü tanıkları patlamanın sabah 6 civarında tren köprüyü geçerken meydana geldiğini söyledi.

BENZİN İSTASYONLARINA AKIN EDİLDİ

Patlama haberini duyan Kırım'da büyük paniğe neden olan bölge sakinleri, yakıt bulamayacaklarından korkarak benzin istasyonlarına akın etti. Rus medyası, köprünün de trafiğe kapatıldığını yazdı.

Kerç köprüsünde patlama

Kremlin medyası tarafından Vladimir Putin'in en prestijli projelerinden biri olarak gösterilen ve Rusya'nın dünya sahnesine dönüşünün sembolü olarak gösterilen köprü, Mayıs 2018'de hizmete girerek Rusya'nın gücünü ortaya koydu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat katıldığı köprüdeki tören, Rus televizyonundan canlı yayınlandı. Köprü üzerindeki 19 kilometrelik demiryolu hattı, bir yıl sonra Başkan Putin tarafından hizmete açıldı. Putin ayrıca medyaya köprüyü geçen ilk yolcu treninin tekerlek yuvasının fotoğraflarını da verdi. Bunun için 3.6 milyar dolar harcandı.

UKRAYNA: "BU BAŞLANGIÇ"

Ukraynalı lider Vladimir Zelensky'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak, köprü patlamasının ardından paylaşılan bir tweet'te, saldırının arkasında Kiev hükümetinin olduğunu vurguladı ve payşalımında 'Kırım, köprü ve başlangıç. Yasa dışı olan her şey yok edilmeli ve çalınan her şey de Ukrayna'ya geri dönmeli' dedi.

Kerç köprüsünde patlama

The New York Times'a konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Kerç Köprüsü'ne yönelik bir saldırı haberlerini ne yalanladı ne de doğruladı. “Başkan Putin mutlu olmalı." diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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