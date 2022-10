Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!

19 KİLOMETRELİK DEV KÖPRÜ ÇÖKTÜ







BENZİN İSTASYONLARINA AKIN EDİLDİ

UKRAYNA: "BU BAŞLANGIÇ"

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kırım Köprüsü'nün demiryolu bölümündeki yakıt tanklarından birinde patlama meydana geldi. Patlamaya bomba yüklü bir kamyonun neden olduğu söyleniyor. Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüde meydana gelen patlamayı "başlangıç" olarak yorumlarken yasa dışı olan her şeyin yok edilmesi gerektiğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2018 yılında hizmete açılan stratejik alanda çok önemli olarak görülen 19 kilometrelik köprüde patlamanın hemen ardından trafik akışı durdu. Köprü raylarının bitişiğindeki bir otoyolda ise çökmeler oluştu. Kremlin'in Ukraynalılar tarafından işgalini simgeleyen "Nefret Köprüsü"ndeki patlama, dünya basınında son dakika olarak servis edildi. Rus basınında çıkan ilk haberlerde Kerç Boğazı üzerindeki köprüde bir kamyon infilak ettiği yazıldı. Analistler yorumlarında ise Ukraynalılar tarafından bomba yüklü bir kamyonun köprüde patladığı tahmini yer aldı.Sabah saatlerinde meydana gelen patlama köprüye kilometre uzaklıktan duyulurken anında gökyüzüne yükselen siyah dumanlar görülmeye başlandı. Sosyal medyada yayınlanan ilk görüntülerde, köprünün bazı kısımları Karadeniz suları altında kaldı ve trenin geçtiği kısımda büyük bir yangın çıktı. Görgü tanıkları patlamanın sabah 6 civarında tren köprüyü geçerken meydana geldiğini söyledi.Patlama haberini duyan Kırım'da büyük paniğe neden olan bölge sakinleri, yakıt bulamayacaklarından korkarak benzin istasyonlarına akın etti. Rus medyası, köprünün de trafiğe kapatıldığını yazdı.Kremlin medyası tarafından Vladimir Putin'in en prestijli projelerinden biri olarak gösterilen ve Rusya'nın dünya sahnesine dönüşünün sembolü olarak gösterilen köprü, Mayıs 2018'de hizmete girerek Rusya'nın gücünü ortaya koydu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat katıldığı köprüdeki tören, Rus televizyonundan canlı yayınlandı. Köprü üzerindeki 19 kilometrelik demiryolu hattı, bir yıl sonra Başkan Putin tarafından hizmete açıldı. Putin ayrıca medyaya köprüyü geçen ilk yolcu treninin tekerlek yuvasının fotoğraflarını da verdi. Bunun için 3.6 milyar dolar harcandı.Ukraynalı lider Vladimir Zelensky'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak, köprü patlamasının ardından paylaşılan bir tweet'te, saldırının arkasında Kiev hükümetinin olduğunu vurguladı ve payşalımında 'Kırım, köprü ve başlangıç. Yasa dışı olan her şey yok edilmeli ve çalınan her şey de Ukrayna'ya geri dönmeli' dedi.The New York Times'a konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Kerç Köprüsü'ne yönelik bir saldırı haberlerini ne yalanladı ne de doğruladı. “Başkan Putin mutlu olmalı." diye konuştu.