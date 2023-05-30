Kırışıklıklarıyla baş edemeyenlere kesin çözüm! Ufak tefek yöntemlerle yaşlılık izlerine son!







CİLT KIRIŞIKLARI İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM!







Yaşlanma karşıtı bakım için en etkili yöntem aranmaktadır. Cildinizde gözle görülür fark yaratacaktır. Kırışıkları önleme için etkili olan tüyo nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.Ciltte gerçekleşen kırışmalar için en etkili yöntem sıklıkla araştırılmaktadır. Doğru ve uygun cilt bakımı ile yaşlılık izlerini en az seviyeye indirgemek mümkündür. Bir makyaj sanatçısı paylaştığı tüyonun gözle görülür fark yarattığını belirtti.Yaşlanma kırışıkları birçok kişinin rahatsız oldukları arasında yer almaktadır. Bütçesi oldukça fazla olan yaşlanma karşıtı kremler satın almaktan ise güzellik uzmanı tarafından çizgileri azaltacak yüzde kullanılacak ürün olduğunu belirtildi. Bu ince çizgiler göz, ağız çevresinde sık olmasına rağmen yüzün herhangi bir yerinde oluşabilmektedir. Bir makyaj sanatçısı TikTok'ta paylaştığı videoda göz kreminin çok amaçlı olduğunu dile getirdi. Göz altında kullanma yerine, nemlendirici etkisini yüzün diğer noktalarında olduğunu belirtti. "Yüzde göz kremini sürmeniz gereken iki nokta bulunmaktadır. Bunu yapmadığınızı düşünüyorum." Olgun tenli insanlar için "ipucu", kalın, nemlendirici bir göz kremini göz kapağının ve dudakların üzerine hafifçe vurmaktır. Güzellik uzmanı tüyolarına şu şekilde devam etti: "Yüzünün hassas noktasıdır, kırışıklıklar ve çizgiler oluşmaktadır. Bu kırışıklıkları fark edersiniz aynı zamanda göz çevresinde oluşan kaz ayaklarını da fark edebilirsiniz. Öyleyse bu cilt tüyosundan neden dudaklarınız da yararlanmasın?"