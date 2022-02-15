Kırklareli’de doktora cinsel saldırıda bulunan başhekime 15 yıl verdi!

İkameti Edirne'de olan ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan özel bir hastanede doktorluk yapan yabancı uyruklu E.V. isimli bir kadın doktor, hastanede başhekim olarak görev yapan A.Ç.'nin nöbet sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.
E.V.'nin iddialarına göre nöbette oldukları süre içerisinde kendisini odasına çağıran başhekim A.Ç.'nin kendisine içki ikram ettiğini ve bir süre sonra da hap verdiğini söyledi. İçki ve hapın verdiği tesirle kontrolünü kaybeden kadın doktorun, başhekim tarafından odadaki sedyeye yatırıldığını ve odanın kapısını kilitledikten sonra kıyafetlerini çıkardığını anlattı.
Kendisini kontrol edemediği için başhekimin kendisine gerçekleştirdiği cinsel saldırıya karşı koyamadığını söyleyen kadın doktor, yaşadığı bu olay sonrası kamet ettiği Edirne'de bir süre psikoloğa gittiğini ve başhekim hakkında da şikayetçi olmaya karar verdiğini söyledi.
Yapılan şikayet üzerine başhekim gözaltına alınırken tutuklu olarak yargılanan A.Ç., Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasında dava açılan başhekim A.Ç. savunmasında kadın doktorun rızası dışında birşey yapmadığını ve suç işlemediğini söylediği öğrenildi.
MAHKEME CEZADA İNDİRİM UYGULADI
Mahkeme heyeti, dava sonrası yaptığı karar açıklamasında sanık başhekim A.Ç. için asgari hadden 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, taciz olayını kendisini savunamayacak kadın doktora karşı yapması kanaatine varıldığından sanık cezasında artırıma gidilerek 18 yıla çıkarılmasına, başhekimin geçmişi ve aynı zamanda verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerden dolayı da indirim sebebi kabul edilerek 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği açıklandı.
E.V.'nin iddialarına göre nöbette oldukları süre içerisinde kendisini odasına çağıran başhekim A.Ç.'nin kendisine içki ikram ettiğini ve bir süre sonra da hap verdiğini söyledi. İçki ve hapın verdiği tesirle kontrolünü kaybeden kadın doktorun, başhekim tarafından odadaki sedyeye yatırıldığını ve odanın kapısını kilitledikten sonra kıyafetlerini çıkardığını anlattı.
Kendisini kontrol edemediği için başhekimin kendisine gerçekleştirdiği cinsel saldırıya karşı koyamadığını söyleyen kadın doktor, yaşadığı bu olay sonrası kamet ettiği Edirne'de bir süre psikoloğa gittiğini ve başhekim hakkında da şikayetçi olmaya karar verdiğini söyledi.
Yapılan şikayet üzerine başhekim gözaltına alınırken tutuklu olarak yargılanan A.Ç., Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasında dava açılan başhekim A.Ç. savunmasında kadın doktorun rızası dışında birşey yapmadığını ve suç işlemediğini söylediği öğrenildi.
MAHKEME CEZADA İNDİRİM UYGULADI
Mahkeme heyeti, dava sonrası yaptığı karar açıklamasında sanık başhekim A.Ç. için asgari hadden 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, taciz olayını kendisini savunamayacak kadın doktora karşı yapması kanaatine varıldığından sanık cezasında artırıma gidilerek 18 yıla çıkarılmasına, başhekimin geçmişi ve aynı zamanda verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerden dolayı da indirim sebebi kabul edilerek 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği açıklandı.