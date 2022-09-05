Kırklareli’nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde arazi arama ve tarama faaliyetleri esnasında Pınarhisar ilçesinde 12 dönümlük tarla içerisinde 72 bin kök ve Lüleburgaz ilçesinde 27 dönümlük tarla içerisinde 265 bin kök olmak suretiyle toplamda 337 bin kök Hint keneviri elde etti. Ele geçirilen kenevirler ekiplerce imha edildi.