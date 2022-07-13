MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 23:42

Kırmızı bikinisiyle pozlar veren Zehra Çilingiroğlu'na bakan bir daha baktı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, tatil için Bodrum'u tercih edenler arasında yer aldı. Annesi Hülya Avşar'ın da sahnesini izlemek için Bodrum'a gelen Zehra, oteli sahilinde görüldü. Kırmızı bikinisiyle pozlar veren Zehra Çilingiroğlu'na bakan bir daha baktı..

MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 23:42
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Kırmızı bikinisiyle pozlar veren Zehra Çilingiroğlu'na bakan bir daha baktı!


Muhteşem sesi ve mükemmel oyunculuğunun yanı sıra iddialı çıkışlarıyla da tanınan Hülya Avşar, bilindiği üzere 'Sen Aşk Mısın?' adını verdiği şarkısıyla müzik piyasasına yeniden geri dönüş yaptı. Yaz aylarını konserlerle geçirecek olan Hülya Avşar, son olarak Bodrum'da sahne aldı.

Zehra Çilingiroğlu



Hülya Avşar'ın Bodrum konserini izlemeye kızı Zehra Çilingiroğlu'da geldi. Zehra, annesini dinlemek için geldiği Bodrum'da bulunan bir otelin sahiline indi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Sahilde kırımızı bikini tercih eden Zehra Çilingiroğlu, tüm dikkatleri üzerine topladı.

Zehra Çilingiroğlu

Zehra Çilingiroğlu'na bakan bir daha baktı!

Düzgün fiziği ile dikkat çeken 24 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bırakırken, denizden arkadaşının objektifine birbirinden güzel pozlar verdi.

Zehra Çilingiroğlu

Mavi gözleriyle ve duruşuyla sürekli annesine benzetilen Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle dudakları uçuklattı. Görenin dönüp bir daha baktığı Zehra Çilingiroğlu denizde poz vermelere bir türlü doyamadı.

Zehra Çilingiroğlu

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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