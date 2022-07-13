Kırmızı bikinisiyle pozlar veren Zehra Çilingiroğlu'na bakan bir daha baktı!

Muhteşem sesi ve mükemmel oyunculuğunun yanı sıra iddialı çıkışlarıyla da tanınan Hülya Avşar, bilindiği üzere 'Sen Aşk Mısın?' adını verdiği şarkısıyla müzik piyasasına yeniden geri dönüş yaptı. Yaz aylarını konserlerle geçirecek olan Hülya Avşar, son olarak Bodrum'da sahne aldı.
Hülya Avşar'ın Bodrum konserini izlemeye kızı Zehra Çilingiroğlu'da geldi. Zehra, annesini dinlemek için geldiği Bodrum'da bulunan bir otelin sahiline indi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Sahilde kırımızı bikini tercih eden Zehra Çilingiroğlu, tüm dikkatleri üzerine topladı.
Zehra Çilingiroğlu'na bakan bir daha baktı!Düzgün fiziği ile dikkat çeken 24 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bırakırken, denizden arkadaşının objektifine birbirinden güzel pozlar verdi.
Mavi gözleriyle ve duruşuyla sürekli annesine benzetilen Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle dudakları uçuklattı. Görenin dönüp bir daha baktığı Zehra Çilingiroğlu denizde poz vermelere bir türlü doyamadı.