GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 14:12

Kırmızı bültenle aranan teröristin yakalanması şehit ailesinin acısını dindirdi

Tunceli'de 10 yıl önce 6'sı asker 7 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıların failleri arasında bulunan ve kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek'in yakalanması, Kahramanmaraşlı şehit ailesinin acısını bir nebzede olsa dindirdi.

GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 14:12
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Kırmızı bültenle aranan teröristin yakalanması şehit ailesinin acısını dindirdi


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

25 Eylül 2012'de Tunceli'deki gerçekleştirilen, Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Oğul'un aralarında bulunduğu 6'sı asker 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek'in yakalanması Kahramanmaraşlı şehit babası Ejder Oğul buruk bir sevinç yaşadı.



Oğlunun şehit olduğu günü anlatan Ejder Oğul, Tunceli'deki hainlerin PTT aracını gasp ederek tuzak kurduklarını belirten, "İkisi benim oğlumun yanın da diğer üçü de değişik yönden yolu ortasından gelirken patlayan bomba ile onlarda şehit oluyor. Bu hainleri yakalayandan devletimizden Allah razı olsun. Terörün üzerine çok ağır baskıyla gidiliyor” dedi.

Devletin terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlardan dolayı memnuniyetini vurgusunu yapan şehit babası, “Cesaret isteyen bir amaç. Benim tek isteğim bunların idam edilmesi. Verdiğimiz vergilerden beslenmesinden razı değilim. Bir an önce bunların idam sehpasına çıkıp büyük küçük meclistekilerde dahil idam edilmesidir. Bu meclisteki terör örgütünü yönetenlerin alnı dik gezemez ancak benim anlım dik. Eğer biz bu şehitleri verdiğimiz müddetçe ilelebet Türkiye var olacak. İnşallah Cumhurbaşkanımızın sayesinde daha ileri gideriz” dedi.

Kahramanmaraş Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Yunus Karaman ise, “2012 yılında Tunceli'de şehit olan Ahmet Oğul'un kanı yerde kalmadı. Tüm şehit aileleri ve gaziler terörün bertaraf edilmesi konusunda devletimizin her an yanındayız. Bundan dolayı hem babamız ek olarak bizler çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Halil Ulubey
 

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Haber Editörü
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