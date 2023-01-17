Küresel alanda uyuşturucu çetesinin beyni olarak tanımlanan Yeni Zelanda doğumlu Duax Ngakuru, İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı. Ngakuru'nun sınırdışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi. Hakkında uluslararası kırmızı bülten çıkarılan ve her yerde aranan uyuşturucu çetesi Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ilk olarak kaldığı adres belirlendi. Uluslararası aranan zanlı, Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de kalırken bulundu. Operasyon, belirlenen adrese polis baskın düzenledi.
DÜNYA
17 Ocak 2023 - 11:29
Kırmızı bültenle aranıyordu! Avustralya'lı uyuşturucu karteli İstanbul'da yakayı ele verdi..
Avustralya'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden biri olan ve hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul'da yakayı ele verdi.
DÜNYA
17 Ocak 2023 - 11:29