Kırmızı bültenle aranıyordu! Avustralya'lı uyuşturucu karteli İstanbul'da yakayı ele verdi..













100 MİLYON DOLARLIK PARA AKIŞINI KONTROL EDİYORMUŞ!

Küresel alanda uyuşturucu çetesinin beyni olarak tanımlanan Yeni Zelanda doğumlu Duax Ngakuru, İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı. Ngakuru'nun sınırdışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi. Hakkında uluslararası kırmızı bülten çıkarılan ve her yerde aranan uyuşturucu çetesi Comanchero’nun lideri Duax Ngakuru, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ilk olarak kaldığı adres belirlendi. Uluslararası aranan zanlı, Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de kalırken bulundu. Operasyon, belirlenen adrese polis baskın düzenledi.Bir uyuşturucu ticaretini ve yaklaşık 100 milyon dolarlık nakit akışını kontrol ettiği iddia edilen zanlı, gerçekleştirilen baskın sırasında yakalndı ve gözaltına alındı. Ülkesinde de uyuşturucu kaçakçılığından aranan Ngakuru'nun emniyetteki ifadesinin ardından sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi. Uyuşturucu şebekesi liderinin Avustralya makamlarıyla yaptığı görüşme sonrasıda ülkesine iade edileceği öğrenildi.