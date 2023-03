Kırmızı et almak isteyenlere müjde! O süreye kadar kuruş zam yok: Fiyatlar sabitlendi!

FİYATLARIN SABİTLENMESİNİN KARARI VERİLDİ

KIRMIZI ET FİYATLARINI SABİTLEYEN MARKETLER

Tarım ve Orman Bakanlığı et ve süt kurulu tarafından başlatılan incelemeler sonucunda İstanbul'da kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesine karar verildi. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Derneği yaptığı açıklamalarda, alınan karara göre ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinde fiyat güncellemesi yapılacağını bildirdi.Açıklamada, bazı pazarlarda fiyatların gözden geçirilmesine karar verildiği belirtildi. Bu kararın, tüketicilerin ramazan ayı boyunca et ürünlerini daha düşük fiyattan almalarını sağlayacağı kaydedildi. Ramazan ayında hangi marketlerin et ürünlerini ucuza satacağını belirleyen kararın tüketici bütçelerini de etkilemesi bekleniyor.Son günlerde kırmızı et fiyatlarına yapılan zamların yol açtığı sorunlar nedeniyle Tarım Bakanlığı Et ve Süt Komisyonu yetkilileriyle iş birliği yapan İstanbul Gıda İhtiyaç Maddeleri Perakende Derneği, bazı et ürünlerinin fiyatlarının güncellenerek satılacağını belirtti. Ramazan ayı 20 Mart 2023 tarihinden itibaren kampanya üyeleri dükkanlarda 190 TL/kg ve 210 TL/kg fiyattan kıyma satışı yapabilecek. Yetkililere göre, amaçları Ramazan sonrasında da tatbikata devam etmek. Açıklamada, tüketicilerin et ürünlerini daha ucuza alabilmeleri için alınan bu kararın önemine vurgu yapıldı.İstanbul PERDER üyelerinden Hakmar, Bizim, Mopaş ve Çağrı marketlerin yanı sıra Happy Center ve Anpa Gross bulunuyor. Bu marketler, ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını kontrol etmekte ve et ürünlerini daha düşük fiyatlarla tüketicilere sunacak. Açıklamada, tüketici bütçesinin finanse edilmesi kararının önemine vurgu yapıldı. Sabit fiyatların tüketiciye et ürünlerini daha düşük fiyattan alma fırsatı verdiği sonucuna varılmıştır. Ramazan ayı boyunca revize edilen fiyatlar ile tüketicilerin daha ucuza et ürünlerine kavuşacağı bekleniyor.