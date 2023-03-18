GÜNDEM
18 Mart 2023 - 18:43

Kırmızı et fiyatları sabitlendi: 1 ay boyunca zam yapılmayacak!

İstanbul'da bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği tarafından yapılan bir açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı yetkililer ile Et ve Süt Ürünleri Komisyonu yetkilileriyle birlikte çalıştıktan sonra Ramazan ayı süresince bazı et ürünlerindeki fiyatlar hakkında evize etme kararı alındığı duyuruldu. İşte fiyatlarını revize etme kararını alan marketler..

GÜNDEM
18 Mart 2023 - 18:43
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Kırmızı et fiyatları sabitlendi: 1 ay boyunca zam yapılmayacak!
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Et ve Süt Ürünleri Komisyonu'nun da katılımıyla devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul'da kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesine yönelik bir karar alındı. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada ramazan ayı süreci boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını revize edileceği belirtildi.

FİYATLARIN SABİTLENMESİ KARARI ALINDI

Kırmızı et fiyatları sabitlendi

Son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, Tarım Bakanlığı Et ve Süt Komisyonu yetkilileri ile birlikte çalışarak ramazan ayı süresi boyunca bazı et ürünlerindeki fiyatların rvzie edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda 20 Mart 2023 tarihinden itibaren kasap dükkanı olan ve kampanyaya katılan üyelere kıyma kilosu 190 TL, kilo kıyması 210 TL hedef fiyattan kuşbaşı dana satılabilecek.



Yetkililer, yaptıkları açıklamada ayrıca söz konusu uygulamayı Ramazan ayı sonrasında da sürdürmek istediklerini belirttiler.

KIRMIZI ET FİYATLARINI SABİTLEYECEK MARKETLER

İstanbul'daki PERDER üyelerinin arasında Hakmar, Bizim, Mopaş ve Çağrı marketin yanı sıra Happy Center ile Anpa Gross'un yer aldığı söyleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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