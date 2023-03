Kırmızı et fiyatları sabitlendi: 1 ay boyunca zam yapılmayacak!

FİYATLARIN SABİTLENMESİ KARARI ALINDI











KIRMIZI ET FİYATLARINI SABİTLEYECEK MARKETLER

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Et ve Süt Ürünleri Komisyonu'nun da katılımıyla devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul'da kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesine yönelik bir karar alındı. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada ramazan ayı süreci boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını revize edileceği belirtildi.Son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, Tarım Bakanlığı Et ve Süt Komisyonu yetkilileri ile birlikte çalışarak ramazan ayı süresi boyunca bazı et ürünlerindeki fiyatların rvzie edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda 20 Mart 2023 tarihinden itibaren kasap dükkanı olan ve kampanyaya katılan üyelere kıyma kilosu 190 TL, kilo kıyması 210 TL hedef fiyattan kuşbaşı dana satılabilecek.Yetkililer, yaptıkları açıklamada ayrıca söz konusu uygulamayı Ramazan ayı sonrasında da sürdürmek istediklerini belirttiler.İstanbul'daki PERDER üyelerinin arasında Hakmar, Bizim, Mopaş ve Çağrı marketin yanı sıra Happy Center ile Anpa Gross'un yer aldığı söyleniyor.