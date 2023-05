Kırmızı et fiyatları tepetaklak! Anlaşma yapıldı: Artık o noktalarda 200 TL'nin altında satılacak!

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yapılan mutabakat sonucunda, üye mağazalarda kıyma ve kuşbaşı etlerin ramazan ayı boyunca 190 TL ve 210 TL fiyatlarla satılmaya devam edeceğini açıkladı.Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşmanın enflasyonla mücadeleye destek vermek ve üreticilerin emeğini koruyarak tüketicilere uygun fiyatlı kırmızı et ürünleri sunmak amacıyla yapıldığını belirtti... Gıda perakende zinciri İstanbul PERDER, ramazan ayı boyunca karkas etlerden elde edilen kıyma ve kuşbaşı etlerini uygun fiyattan tüketicilere sunmaya devam edeceğini duyurdu. PERDER üyesi 30 perakende zinciri mağazasında gerçekleştirilen kampanyanın Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma sonucunda devam edeceğini belirten Güzeldere, tüketicilerin bu fırsattan yararlanabileceklerini vurguladı. Kampanya kapsamındaki etlerin, 1.056 mağazada uygun fiyatlarla sunulacağı ifade edildi.