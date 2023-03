Kırmızı et fiyatlarına indirim sinyali! Karkas et fiyatları belli oldu: Et almaya gidenler dikkat!

KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK







Vatandaşlar artık kırmızı et almanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Günden güne zamlanan kırmızı et fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılıyor. Peki Karkas et fiyatları ne kadar oldu? Etlere zam mı geliyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kırmızı et fiyatlarında geçtiğimiz seneye göre yüzde 33 zam yapıldı. Geçtiğimiz sene 77 TL'ye satılan kıymanın fiyatı 180 TL oldu. Deprem felaketinden sonra et fiyatlarının iyice arttığı öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı et fiyatlarının düşmesini sağlamak için ithalatı hızlandırmaya karar verdi. Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan karkas et ithal edilmesine karar verildi. Et ithalatı sonrasında karkas et kg fiyatı 180 TL'den 145 TL ile 150 TL'ye düşmesi bekleniyor. İthal edilen etlerin yüzde 20 oranının Et ve Süt Kurumu'na, yüzde 80'inin sanayiye verilmesine karar verildi. Et ve Süt Kurumu'na gönderilen etler en fazla 120 TL'den satılacak.Deprem felaketinin de fırsatçıları etkilemesiyle birlikte 31 Ocak günü karkas et 147 TL'ye satılırken 30 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında karkas dana fiyatı 145 TL, 6 ve 12 Şubat arasında 150 TL, 20-26 Şubat arasında 164 TL, 27 Şubat ve 5 Mart tarihinde 170 TL oldu. Deprem felaketinden sonra et fiyatlarında 35-40 TL artış yaşandı. Ulusal Et Konseyi tarafından haftalık olarak yayımlanan dana karkas fiyatları geçtiğimiz hafta 175-180 TL arasında, dana kıyma 200 TL, kuşbaşı kilogram fiyatı 250 TL oldu. Deprem felaketinden sonra 200 TL üstüne çıkan et fiyatları ithalatın artmasıyla birlikte 145-155 TL'ye düşecek. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesindeki illerde et üretim oranı yüzde 20 oldu. Başkan tarafından yapılan açıklamaya göre ciddi bir zayiat yaşanmadı, deprem felaketinin ilk haftasında yeme ve ulaşımda sorun yaşansa da Tarım Bakanlığı'nın bölgeye yem gönderdiği ve hayvanlar için çadır kurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre özellikle pandemi döneminde süt ve süt ürünlerinde talep düşüşüyle birlikte sanayinin üreticiden düşük fiyatla çiğ süt aldığı, yem maliyetlerinin artmasıyla birlikte de hayvanların kesime gittiği, 100 inekten alınan süt varsa 30 tanesinin kesildiği ve et fiyatlarının bu şekilde arttığını, çiğ süt fiyatlarının 2023 Ocak ayında 11.50 kuruşa çıkmasının kesimleri de durdurduğu belirtildi. Et talebinin azalmasıyla fiyatların arttığı öğrenildi.