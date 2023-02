Kırmızı et fiyatlarında büyük indirim o markette: Sadece 5 gün geçerli!

İndirimli Et Fiyatları:

Türkiye'de her ürüne zam geldi. Özellikle et ve süt ürünlerinin fiyatı önemli ölçüde arttı. Geçtiğimiz günlerde bir grup damızlık hayvanın öldürüldüğü bildirildi ve bu durum sonucunda et ve süt ürünlerinin en az %50 ve %60 oranında zamlanacağı belirtildi. Tüm bu fiyat artışlarına rağmen Carrefor, tam iki hafta boyunca kırmızı ette indirim uygulayacağını duyurdu.Dana kıyma 159.50 TL Dana kuşbaşı 173.50 TL Levrek 89.99 TL Dana kıyma 159.50 TL Dana kuşbaşı 173.50 TL Dana döş sarma 164.50 TL Dana sote/ tas kebabı 199.50 TL Köfte çeşitleri kasap / İnegöl / Tekirdağ 167.50 TL Dana biftek 199.50 TL Piliç but ızgara tava 79.90 TL Piliç kök kanat 45.90 TL Lezita kekikli piliç sote 89.90 TL Banvit hindi pirzola 49.90 TL Namet kangal sucuk çeşitleri 279 TL Polonez kangal sucuk 54.90 TL Apikoğlu kangal parmak sucuk çeşitleri 379.90 TL Polonez macar salam 269.90 TL Banvit piliç salam 29.60 TL Polonez hindi sosis 179.90 TL Pınar sosis 87.95 TL Namet antrikot pastırma 449.90 TL Erşan kavurma 379.90 TL Apikoğlu parçapastırma 44.90 TL Cihanser eski kaşar 79.95 TL Ekici peynir çeşitleri 49.95 TL İçim beyaz peynir 95.90 TL Calmio tam yağlı taze kaşar peyniri 79.95 TL Altınkılıç klasik inek peyniri 89.90 TL Bolca hindi göğüs bütün fileto 95.90 TL Lezita piliç yaprak döner 21.90 TL Lezita nugget 25.50 TL Lezita çıtır piliç lokmalar poşet 72.90 TL Dardanel haşlanmış Norveç karides 109.99 TL Dardanel çaim karides 69.99 TL Sade Gemlik yağlı siyah zeytin 59.95 TL Pınar tost dilimli peynir 99.95 TL Ünal dil/ örgü/ çeçil peynir çeşitleri 219 TL Tam yağlı beyaz peynir 79.95 TL Boyacıoğlu taze yarım yağlı beyaz peynir 99.90 TL Tahsildaroğlu klasik inek peyniri 169.95 TL