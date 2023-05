Kırmızı et fiyatlarında damping! Kıyma, kuşbaşı, sucuk, tavuk indirime girdi: Kuyruk beklemeden bu fiyata alın!

KIRMIZI ET İNDİRİMİ







Günden güne artış gösteren et ve et ürünleri fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken o market kampanya haberini paylaştı. Peki et ve et ürünleri ne kadar oldu? Hangi ürünler indirimli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vatandaş kırmızı et alabilmek kampanyaları yakından takip ederken CarrefourSA yeni kampanya haberini paylaştı. CarrefourSA Marketler tarafından kampanya kapsamında birçok farklı et ürününde indirim başladı. Aynı zamanda birçok farklı gıda ürününde de indirim başladı. İndirimli fiyatlar şu şekilde;-Kıyma 269.90 TL -Dana kuşbaşı 279.90 TL -Dana döş sarma 273.90 TL -Dana kuşbaşı 329.90 TL -Dana sote 329.90 TL -Dana but biftek 329.90 TL -İnegöl köfte 274.90 TL -Kasap köfte 274.90 TL -But pirzola 77.90 TL -Bonfile göğüs 84.90 TL -Izgara kanat 89.90 TL -Yudum marka 5 litre ayçiçek yağı 139.90 TL -4 litre ayçiçek yağı 99.90 TL -Sinangil marka 5 kilogram un 54.90 TL -Salkım domates 19.90 TL -Soğan kilogram 13.90 TL -Kaşar peyniri 94.90 TL -Kağıt havlu 69.90 TL -Ekici marka beyaz peynir 179.90 TL -Sucuk 89.90 TL -Dilimli tost peyniri 99.95 TL