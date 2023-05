Kırmızı et fiyatlarında dev indirim! Kuşbaşı, kıyma fiyatları 200 TL'ye geriledi

KIRMIZI ET FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ







Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle kırmızı ete üst üste zam haberleri gelirken Tarım ve Orman Bakanlığıyla beraber ESK harekete geçti. Kırmızı et fiyatlarının düşürülmesiyle beraber kasaplar fiyat değişikliğine gitti. Kırmızı etin fiyatı düştü vatandaşlar marketlere kasaplara akın etti.Et ve Süt Kurumları tarafından yapılan açıklamalarda 16 bin hayvanın karkas satışının gerçekleştireceği belirtilirken bu durumda fiyatlarda düşüş yaşanacağı belirtildi. Kıymanın kilosu 350 TL'ye kadar çıkarken o fiyatlar 200 TL'ye kadar düşüşe geçti. Kuşbaşı etin kilosu ise 220 TL ile 230 TL arasında farklılık gösteriyor.Alınan indirim kararıyla beraber kırmızı et yemeye gücü yetmeyen vatandaşlar için umut oldu. Yüksek protein değerine sahip olan kırmızı et, özellikle alt gelir gruplarının sofralarından tamamen çıkmıştı. Orta sınıfın bile zorlukla tükettiği kırmızı et, 2022 yılının en çok zamlanan ürünlerin başında geldi.