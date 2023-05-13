GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 19:15

Kırmızı et fiyatlarında dev indirim! Kuşbaşı, kıyma fiyatları 200 TL'ye geriledi

Son dönemlerde sık sık zam haberleri gelen o ürünün fiyatları düşüşe geçti. Kırmızı ete gelen fahiş zamlarının ardından hükümet ve bakanlıklarla beraber ESK harekete geçti. 350 TL olan kırmızı et fiyatlarının etiketleri değişime gitti.

GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 19:15
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Kırmızı et fiyatlarında dev indirim! Kuşbaşı, kıyma fiyatları 200 TL'ye geriledi


Enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle kırmızı ete üst üste zam haberleri gelirken Tarım ve Orman Bakanlığıyla beraber ESK harekete geçti. Kırmızı et fiyatlarının düşürülmesiyle beraber kasaplar fiyat değişikliğine gitti. Kırmızı etin fiyatı düştü vatandaşlar marketlere kasaplara akın etti.

KIRMIZI ET FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Et ve Süt Kurumları tarafından yapılan açıklamalarda 16 bin hayvanın karkas satışının gerçekleştireceği belirtilirken bu durumda fiyatlarda düşüş yaşanacağı belirtildi. Kıymanın kilosu 350 TL'ye kadar çıkarken o fiyatlar 200 TL'ye kadar düşüşe geçti. Kuşbaşı etin kilosu ise 220 TL ile 230 TL arasında farklılık gösteriyor.



kırmızı et fiyatları indirim

Alınan indirim kararıyla beraber kırmızı et yemeye gücü yetmeyen vatandaşlar için umut oldu. Yüksek protein değerine sahip olan kırmızı et, özellikle alt gelir gruplarının sofralarından tamamen çıkmıştı. Orta sınıfın bile zorlukla tükettiği kırmızı et, 2022 yılının en çok zamlanan ürünlerin başında geldi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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