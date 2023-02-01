Aktüel
01 Şubat 2023 - 15:15

Kırmızı et o markette yarı fiyatına satılacak! Duyan poşetini alıp koştu

Et ve et ürünleri zamlarıyla birlikte vatandaşın bu ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için Tarım Kredi Kooperatifleri Marketinden müjdeli haber geldi. Peki et ürünleri ne kadara satılacak? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
01 Şubat 2023 - 15:15
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Kırmızı et o markette yarı fiyatına satılacak! Duyan poşetini alıp koştu
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Neredeyse her gün zamlanan et ve et ürünleri fiyatları vatandaşı zor duruma sokuyor. Artık evine et götürmekte zorlanan vatandaş için birçok kurum duruma el attı. Tarım kredi Kooperatifi Marketleri de bu kurumlardan biri oldu. Peki et fiyatları ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ MARKETLERİ ET FİYATLARI

Tarım Kredi Marketlerinden vatandaş için müjdeli bir haber geldi. Edinilen bilgilere göre ucuz et ve et ürünleri satan marketlerin sayısı 1000'in üstüne çıkacak. Et Süt Kurumu etlerinin 250 markette satıldığı belirtildi ve yapılan açıklamada bu ürünlerin piyasanın yarısına satıldığını, Bakanlık ile görüşerek market sayısının artacağını söylediler. Koop Marketlerin sayısı Şubat ayında daha da artacak. Genel Müdür Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada şu an 1.549.400 tane Tarım Kredi Kooperatifi satış noktası olduğunu, 6 şehirde 250 bakkalla anlaşma yapıldığını, bu bakkalların 17 şehre ve 540 bakkala çıkılmasının hedeflendiğini, Şubat ayından sonra sayısının 2.750 olacağını ve senenin ortasına gelindiğinde 3 binlere ulaşılacağını belirtti. 



Tarım Kredi Marketleri

Aynı zamanda Tarım Kredi ürünlerini satmak isteyen bakkalların başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurusu onaylanan bakkallar beş rafı kendi ürünleri için kullanabiliyor ve fiyatlar barkod sistemiyle takip ediliyor. Yani bakkallarda kendi isteklerine göre fiyat değiştirme durumuyla karşılaşılmıyor. Bu marketlerde satışı yapılan ürün kalitesinden bütün vatandaş çok memnun. Bazı zamanlar eleştiriler olsa da bu durumun farklı ürün karşılaştırmaları sebebiyle olduğu, 1.400 tane ürün satıldığı, 600 üründe de piyasanın en ucuzu olduğu, yüzde 1.5 ile yüzde 25 arasında ucuz olunan ürünler de bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda markette bulunan 1400 ürünün 400'ü kendi üretimleriyken bu sayının da 600-700'lere çıkması hedefleniyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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