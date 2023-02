Kırmızı et sofralardan ayrılıyor! Öyle bir zam geldi ki: Kiloyla değil gramla alınabilecek!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise Ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarına zam yapılmayacağını belirtti. Deprem nedeniyle zor günler Türkiye'de kırmızı et fiyatlarıyla beraber artışa geçti. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, yakıt, yem ve diğer maliyetlerde herhangi bir artış olmamasıyla beraber kilosu 130 TL'ye alınan karkas etinin 170 TL olarak güncellendiğini duyurdu. Kırmızı et fiyatlarına gelen artışlarla beraber zamlı fiyatlara dikkat çeken Başkan Ömer Şen, Ramazana kadar et fiyatlarında artış olmayacağına dair açıklamalarda bulunurken peş peşe zam gelmesi kafaları karıştırdı. 5'er 5'er et fiyatlarına zam gelmesiyle beraber 130 TL olan karkas eti 170 TL olarak raflarda yerini aldı. Bununla beraber ise kuşbaşının kilosunu 260 TL, kıymanın kilosu da 250 TL'den satışa sunuldu.15 güne kadar eti 180 TL'ye kıymayı da 170 TL'ye sattıklarını belirten Şen, ramazan ayında etin kilosunun 300 TL bulabileceğinin altınız çizdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, “Spekülasyon yapılıyor. Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.