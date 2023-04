Kırmızı et stoklamak için son fırsat! O marketten duyuru yapıldı: Zamdan önce son kez o fiyata satılacak!

KIRMIZI ET FİYATLARINDA İNDİRİM







Kırmızı et alımının giderek zorlaştığı günlerde büyük marketlerin et indirimi de devam ediyor. Peki hangi markette kırmızı et indirimli olarak satılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Neredeyse günden güne artış gösteren ve vatandaşın alım gücünün iyice düştüğü et fiyatları ile ilgili indirim haberi Tarım kredi Marketlerden geldi. Tarım Kredi Marketler sık sık yaptığı kampanyalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağı fiyatlarını 135 TL'ye düşüren Tarım Kredi Marketler bu sefer de kırmızı et fiyatlarında kampanya başlattı.Geçtiğimiz seneden itibaren günden güne zamlanan ürünler arasında ayçiçek yağı, et ürünleri ve tuvalet kağıdı yer alıyor. Vatandaş evine et alırken defalarca kez düşünmek zorunda kalırken bir kilogram kıyma fiyatı 250 TL'yi, kuşbaşı et fiyatı ise 300 TL'yi aştı. Tarım Kredi Marketler tarafından yapılan kampanya kapsamında 361 farklı et ürünlerinde indirim başlatıldı. Et ve Süt Kurumu ile yapılan iş birliği sonrasında başlatılan kampanya kapsamında kilogram kıyma fiyatı 140 TL, kuşbaşı et fiyatları ise 150 TL'ye düşürüldü. Tarım Kredi Marketler aynı zamanda yüzlerce farklı ürünlerde fiyat sabitleme kampanyası da başlattı.