GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 12:17

Kırmızı ette büyük sahtecilik: Tazyikli su sıkarak kiloda avantaj elde ediyorlar!

Türkiye Keçi ve Koyun Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, kesimhanelerde karkaslara basınçlı su püskürtülerek kiloda daha ağır gelmelerinin sağlandığını söyledi.

GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 12:17
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Kırmızı ette büyük sahtecilik: Tazyikli su sıkarak kiloda avantaj elde ediyorlar!


Yem fiyatlarındaki son artış kırmızı et fiyatlarını da etkiledi. Artan fiyatlar karşısında Et ve Süt Enstitüsü harekete geçerek halkın kırmızı ete erişimini kolaylaştırmak için yüzde 25 indirim kararı aldı. Alanın güçlendirilmesine yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik gazetecilerle bir araya geldi.

Kırmızı etler ile ilgili yapılan sahtecilik oyunundan bahseden Çelik, etlerin kiloda ağır basması için tazyikli su püskürtüldüğünü açıkladı. Çelik'in bu açıklamaları kamuoyunda büyük tartışa yarattı.

"MEZBAHADA ETE SU İLAVE EDİYORLAR"

Kırmızı ette büyük sahtecilik



Nihat Çelik, basın mensupları ile yaptığı görüşmesinde sahada bir hile ortaya çıkarıldığını ve ete su ilave edildiğini söyledi. Açık havada kesilen koyun ile mezbahada kesilen koyunun lezzetinin farklı olduğuna dikkat çeken Çelik, bunun nedeninin mezbahada sığır etine tazyikli su uygulanması olduğunu söyledi.

"Et yıkanır, ancak iç organlar vücuttan çıkarıldığında su orada hapsolabilir" diyen Çelik, mezbahada kesilen sığırların etlerine su püskürtülmemesi gerektiğini çünkü bunun helale haram katmaktan başka birşey olmadığını ifade etti.

Üreticilerin artış istemelerinin yersiz olduğunu söyleyen Çelik, üreticide fiyatın değişmediğini, dolayısıyla artışa gerek olmadığını söylüyor. Çelik, açıklamasının devamında ise eğer yetiştirici gerçekten bu açıklamayı yapıyorsa, 'Dün süt fiyatım 2 liraydı, bugün 2 lira. Neden yüzde 35 artış olsun ki? Yaklaşan zam için fiyatı yükseltmedim. Bugün de karkas fiyatı artmadı. Bu tür iddialarda bulunanların işlerine kimlerin destek verdiğini araştırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kırmızı ette büyük sahtecilik

TABAN VE TAVAN FİYATLAR BELİRLENMELİ

Çelik, hayvan yemi, et ve et ürünleri ile süt ürünleri için referans fiyatın belirlenmesini tavsiye ettiğinin altını çizerek referans fiyat belirlenmeden bu çalışmaların önüne geçilemeyeceğini bu nedenle taban ve tavan fiyatın mutlaka belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Temel gıda ürünlerinde üretici ve tüketicilerin kaderi serbest piyasaya bırakılmaması gerektiğini savunan Nihat çelik, " Ürünün üreticinin eline geçtiği andan raflara çarptığı ana kadar olan fiyat ve maliyetinin bir fiyat listesini çıkaralım. Tabloya göre getiri oranına bakalım. Örneğin yüzde 50 yerine yüzde 250 getiri kaydeden bir piyasa cezalandırılmalı” diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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