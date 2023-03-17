SAĞLIK
17 Mart 2023 - 17:00

Kırmızı ette kırmızı alarm! Şap hastalığı meğer böyle bulaşıyormuş: Her an herkese...

Uzmanlar uyardı. Türkiye'de şimdi de Şap hastalığı korkusu başladı. Kolay yollara bulaşması sebebi ile risk teşkil eden hastalık hakkında uzman isimler açıklama yaptı. Detaylar haberimizde.

SAĞLIK
17 Mart 2023 - 17:00
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Kırmızı ette kırmızı alarm! Şap hastalığı meğer böyle bulaşıyormuş: Her an herkese...


Yaklaşık 2 aydır etkili şekilde bazı illerde görülmeye başlanan SAT-2 tipi Şap virüsü acil durum için bakanlığı harekete geçirdi. Virüsün rüzgar yoluyla ve kuşların taşımasıyla bulaşmaya başladığı açıklandı. Konunun ayrıntıları ve uzman isimlerin açıklamaları yazının devamında.

şap hastalığı

KORKUTAN ŞAP VİRÜSÜ



Son 2 aydır Türkiye'nin bazı illerinde görülmeye başlayan hastalığın Irak'ta ortaya çıktığı ve buraya ulaştığı açıklandı. OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güzel, şap virüsünün hızla yayıldığını ve belirli bir tedavisinin olmadığını açıkladı. Hastalığın hayvandan hayvana kolaylıkla geçebildiğini, insanlardan da hayvana bulaşabildiği açıklandı. Hasta olan bir hayvanın bir yolda yürütüldüğünde geçtiği yerdeki yerleşim yerlerinde hastalığın görülebileceğini açıkladı.

şap hastalığı

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE Mİ

Hastalığın görülmesi hızlı hayvan hareketliliğinden kaynaklanıyor. Hasta olan hayvanların karantina altına alınıp, onlardan alınan sütlerin ise kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda hastalığın insana da bulaşabileceğini ancak herhangi bir olumsuzluk olmayacağını belirtti. Şap hastalığının fark edildiği hayvanın eti, 4 derecede en az 24 saatlik bekleme sonrası kullanılabilir hale gelecektir. Bu bekleme ile et tüm virüslerden arınacaktır.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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