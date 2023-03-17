Kırmızı ette kırmızı alarm! Şap hastalığı meğer böyle bulaşıyormuş: Her an herkese...

Yaklaşık 2 aydır etkili şekilde bazı illerde görülmeye başlanan SAT-2 tipi Şap virüsü acil durum için bakanlığı harekete geçirdi. Virüsün rüzgar yoluyla ve kuşların taşımasıyla bulaşmaya başladığı açıklandı. Konunun ayrıntıları ve uzman isimlerin açıklamaları yazının devamında.
KORKUTAN ŞAP VİRÜSÜ
Son 2 aydır Türkiye'nin bazı illerinde görülmeye başlayan hastalığın Irak'ta ortaya çıktığı ve buraya ulaştığı açıklandı. OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güzel, şap virüsünün hızla yayıldığını ve belirli bir tedavisinin olmadığını açıkladı. Hastalığın hayvandan hayvana kolaylıkla geçebildiğini, insanlardan da hayvana bulaşabildiği açıklandı. Hasta olan bir hayvanın bir yolda yürütüldüğünde geçtiği yerdeki yerleşim yerlerinde hastalığın görülebileceğini açıkladı.