YAŞAM
20 Eylül 2022 - 15:44

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç hurdaya döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, tesadüf sonucu yaralanan olmadı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 15:44
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Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç hurdaya döndü


Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İlkay G.'nin kullandığı 07 FYZ 13 plakasına sahip tur midibüsü, Çolaklı Jandarma Kavşağı'na geldiği sırada, kırmızı ışıkta bekleyen Alper Şentürk'ün kullandığı 34 CMA 155 plakasına sahip otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, öndeki 07 ATS 882 plakasına sahip Sinan Öz'ün kullandığı araca çarptı. Kazada bir araç hurdaya dönerken, tesadüf sonucu kimsenin burnunun bile kanamadı.



Tur midibüsünde yer alan turistler ise araçtan inip refüjde yer alan çimler üzerinde gelişmeleri takip etti. Turistler, kazanın meydana geldiği yere gelen başka bir araçla tatil yapacakları otellere doğru yola çıktı.

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Haber Editörü
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