YAŞAM
13 Eylül 2022 - 14:55

Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile böyle çarptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın kırmızı ışıkta iki araca çarptığı anlar mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 14:55
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Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile böyle çarptı

Olay, Safranbolu - Karabük Karayolu Emek Kavşağı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 77 ABD 375 plakasına sahip hafif ticari araç, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı. Maddi hasarın oluşturduğu kaza anı bir başka otomobilde bulunan vatandaşlar tarafından mobil cihaz kamerası ile görüntülendi.

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Haber Editörü
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