Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!

Başrollerinden Ezgi Mola, Merve Dizdar ile Birkan Sokullu'nun oynadığı Masumlar Apartmanı'nda Türkiye dizi tarihinde bir ilk meydana gelecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve final kararı veren Kırmızı Oda'nın dizinin kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor.
Gülseren Buğdayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' isimli kitabının 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanarak seyirciyle buluşturulan dizi her ne kadar büyük ilgi çekse de reytinglerde beklenen karşılığı alamadı. Yeni sezonda izleyicisine sürpriz yapmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı'nın TV8’in tek dizisi olan kırmızı oda ile birleşeceği öne sürüldü.
18 Şubat tarihinden ekranlara veda edecek olan Kırmızı Oda’nın doktoru Binnur Kaya'nın masumlar apartmanı kadrosuna dahil olacağı ve burada seyirciyle buluşmaya devam edeceği konuşuluyor. Türk dizi tarihinde neredeyse bir ilk olacak olan iki dizinin birleştirilme kararında bu durumun Masumlar Apartmanı dizisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise seyircilerin oldukça fazla merak ettiği bir konu oldu.
Diğer taraftan yapım şirketi OGM Pictures ile TRT1'den de konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.
Gülseren Buğdayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' isimli kitabının 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanarak seyirciyle buluşturulan dizi her ne kadar büyük ilgi çekse de reytinglerde beklenen karşılığı alamadı. Yeni sezonda izleyicisine sürpriz yapmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı'nın TV8’in tek dizisi olan kırmızı oda ile birleşeceği öne sürüldü.
18 Şubat tarihinden ekranlara veda edecek olan Kırmızı Oda’nın doktoru Binnur Kaya'nın masumlar apartmanı kadrosuna dahil olacağı ve burada seyirciyle buluşmaya devam edeceği konuşuluyor. Türk dizi tarihinde neredeyse bir ilk olacak olan iki dizinin birleştirilme kararında bu durumun Masumlar Apartmanı dizisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise seyircilerin oldukça fazla merak ettiği bir konu oldu.
Diğer taraftan yapım şirketi OGM Pictures ile TRT1'den de konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.