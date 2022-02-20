MEDYA
20 Şubat 2022 - 11:14

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi ile TV 8 ekranlarında final kararı alan Kırmızı Oda dizisinin birleşeceği öne sürüldü. Büyük ilgiyle takip her iki dizinin bu kararı ise izleyicilerini oldukça fazla şaşırttı.

MEDYA
20 Şubat 2022 - 11:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
Başrollerinden Ezgi Mola, Merve Dizdar ile Birkan Sokullu'nun oynadığı Masumlar Apartmanı'nda Türkiye dizi tarihinde bir ilk meydana gelecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve final kararı veren Kırmızı Oda'nın dizinin kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor.








Gülseren Buğdayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' isimli kitabının 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanarak seyirciyle buluşturulan dizi her ne kadar büyük ilgi çekse de reytinglerde beklenen karşılığı alamadı. Yeni sezonda izleyicisine sürpriz yapmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı'nın TV8’in tek dizisi olan kırmızı oda ile birleşeceği öne sürüldü.



18 Şubat tarihinden ekranlara veda edecek olan Kırmızı Oda’nın doktoru Binnur Kaya'nın masumlar apartmanı kadrosuna dahil olacağı ve burada seyirciyle buluşmaya devam edeceği konuşuluyor. Türk dizi tarihinde neredeyse bir ilk olacak olan iki dizinin birleştirilme kararında bu durumun Masumlar Apartmanı dizisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise seyircilerin oldukça fazla merak ettiği bir konu oldu.

Diğer taraftan yapım şirketi OGM Pictures ile TRT1'den de konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya hüzünlü veda!
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya hüzünlü veda!
Son Haberler
Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!
Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!
Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisi evlilik yoluna girdi
Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisi evlilik yoluna girdi
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..
Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi’nde ders olarak veriliyor
Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi’nde ders olarak veriliyor
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı