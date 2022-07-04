Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:51

Kırmızı Oda Yunanistan uyarlaması Storgi'nin fragmanı yayınlandı!

TV8 ekranlarında izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda'nın Yunanistan uyarlaması olan Storgi'nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizide doktor hanım karakterini Mariana Fpliotou canlandıracak.

Dizi
04 Temmuz 2022 - 23:51
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Kırmızı Oda Yunanistan uyarlaması Storgi'nin fragmanı yayınlandı!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınladığı 'Madalyonun İçi' isimli kitabından TV ekranlarına dizi olarak uyarlanan Kırmızı Oda, TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşmuştu. İlk bölümü 4 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan dizi kısa zamanda çok sayıda bir izleyici kitlesi toplamayı başarmıştı.

Toplam iki sezon süren Kırmızı Oda, 18 Şubat 2022'de 61. bölümü ile final yaptı ve ekranlara veda etti. Binnur Kaya'nın doktor hanım karakterini canlandırdığı dizi şimdi de Yunanistan uyarlaması ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.

Kırmızı Oda Yunanistan uyarlaması Storgi

Kırmızı Oda Yunanistan uyarlaması Storgi'den ilk fragman

Yunanistan'ın en çok izlenen ve Türk yapımı yerli dizilere gösterdiği ilgiyle tanınan Skai TV, Türkiye'de izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda'nın Yunanistan uyarlamasını ekranlarına getirecek. Daha öncesinde Kızım ve Erkenci Kuş isimleri de kanalında yayınlayan Skai TV, Kırmızı Oda'nın ilk frgmanını izleyicilerle buluşturdu.

Kırmızı Oda Yunanistan uyarlaması Storgi

Yapımcı şirket olarak projeye OGM Pictures ile Acun Medya imza atarken dizinin yönetmen koltuğunda Olga Malea oturacak. Dizide doktor Hanım karakterini ise ünlü oyuncu Mariana Fpliotou canlandıracak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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