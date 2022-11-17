SPOR
17 Kasım 2022 - 16:19

Kırmızı Şeytanlar onun peşinde

Geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen 20 yaşındaki Nico Williams. Athletic Bilbao'da sergilediği performansla büyük kulüplerin fazlasıyla dikkatini çekiyor. İspanyol kanat oyuncusu bu sezon 14 maçta attığı sekiz gol ve yaptığı asistlerle İspanya Milli takımı teknik direktörü Luis Enrique'nin de dikkatini çekerek Dünya Kupası'na çağrılmıştı.

SPOR
17 Kasım 2022 - 16:19
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Kırmızı Şeytanlar onun peşinde


Geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen 20 yaşındaki Nico Williams. Athletic Bilbao'da sergilediği performansla büyük kulüplerin fazlasıyla dikkatini çekiyor.

İspanyol kanat oyuncusu bu sezon 14 maçta attığı sekiz gol ve yaptığı asistlerle İspanya Milli takımı teknik direktörü Luis Enrique'nin de dikkatini çekerek Dünya Kupası'na çağrılmıştı.



Şu anda İspanya kadrosuyla birlikte Katar'da bulunan William'sın özellikle Premier Lig kulüplerinin markajında olduğu konuşuluyor. 

kırmızı şeytanlar peşinde

Liverpool Peşinde

Liverpool'un Williams'ı Dünya Kupası'nda yakından izleyeceğini ve önümüzdeki yaz sözleşmesinin son yılına girecek olan 20 yaşındaki oyuncu için bir hamle yapmayı düşüneceği konuşulurken ezeli rakibi Manchester United'ın da Williams'ın peşinde olduğu ve Liverpool'a bir transfer çalımı atmak istediği iddia ediliyor.

Özellikle Ronaldo ile yaşanan sıkıntılar sonrası hücum hattında iddialı bir yapı oluşturmak isteyen Manchester United teknik ekibinin bu transfer için tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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