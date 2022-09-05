Kırtasiye destek paketleri binlerce çocuğa ulaştırılıyor













E-ticaret platformu Hepsiburada, çocukların gülüşlerinden ilham alarak hayata geçirdiği “Bir Gülüş Yeter” projesiyle okula dönüş döneminde 5 bin kırtasiye setini çocuklara armağan ediyor. Hediye edilen kırtasiye setlerinin yanı sıra e-ticaret platformu üzerinden satın alınan ‘Bir Gülüş Yeter Kırtasiye Destek Paketleri' de AÇEV, İhtiyaç Haritası ve Yarına Umut Ol Derneği iş birliğiyle ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıyor.Yapılan açıklamaya göre, “Bir Gülüş Yeter” projesi başladığından bu yana 135 okulda 25 bin ihtiyacı olan çocuğa nitelikli kitap ve oyuncak dağıtarak yüzlerine tatlı bir gülümseme bıraktı. Yeni eğitim öğretim döneminde de projeyi ülke geneline yaymak ve daha sık çocuğun gülümsemesi olmak için AÇEV, İhtiyaç Haritası ve Yarına Umut Ol Derneği iş birliğiyle yeni bir kampanya başlattı. Öğrencilere destek vermek isteyenler, e-ticaret platformundan 5-30 Eylül tarihleri arasında kırtasiye setlerinden satın alarak bir çocuğun gülümsemesi olabilecekler.