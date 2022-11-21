SAĞLIK
21 Kasım 2022 - 12:46

Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar da arttı. Birçok kişi şimdiden grip ile mücadele ederken bağışıklık güçlendirmenin de yollarını aramaya başladı. Oysa ki bağışıklık güçlendirici bitkiler hergün yanından geçtiğimiz aktarlardan bize el sallıyor. Peki, bağışıklık güçlendiren bu bitkiler nelerdir? İşte, faydaları saymakla bitmeyen o iki bitki...

SAĞLIK
21 Kasım 2022 - 12:46
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Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız


Doğal besinler bağışıklığımızı güçlendirmek ve hastalıklara karşı kendimizi korumak için şüphesiz ki en iyi yöntemdir. Bağışıklığımızı güçlendirmek için pek çok doğal yöntem ve bitki bulunuyor. Özellikle bu bitkilerden iki tanesi var ki onları kullanınca hasta olmak hiç mümkün değil. Peki, bu bitkiler nelerdir? İşte, doğa mucizesi bağışıklık güçlendirici iki bitki...

KUŞBURNU

Kuşburnu içerisindeki besin değerlerinden dolayı bağışıklığı artırıyor. Artar Rahmi Aygül kuşburnunun faylarıyla ilgili, "Örneğin 200 gram kadar kuşburnunu 10 dakika kaynattığımız zaman büyükler için bir su bardağı, küçükler için de yarım çay bardağı tüketildiği zaman 17 kilogram portakal ve mandalinaya eşdeğerdir. Öksürüğü keser, solunum yollarını temizler, gelen grip enfeksiyonu kovar." diyor.



 bağışıklığı güçlendiren bitkiler

IHLAMUR

Gribin en büyük savaşçısı bağışıklığı güçlendiren bir diğer bitki de ıhlamurdur. aktar Aygül ıhlamurun faydalarıyla ilgili, "Ihlamur ise elma veya limon kabuğu ile kaynattığımız zaman günde 2 bardak içebiliriz. Akciğerdeki ve göğüsteki tüm enfeksiyonu temizleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlar. 1 bardak ıhlamurun içerisinde 100 çeşit doğal antibiyotik var. Yörede nar çiçeği diye ifade edilen hibiskusu bir tutam demlediğiniz zaman kırmızı bir şerbet verir. Böbrekte kumu döker, enfeksiyonları temizler, kan ile demir eksikliğini tamamlar, kan yapıcı özelliği vardır ve bağırsakları çalıştırır." bilgilerini aktardı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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