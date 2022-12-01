Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle deneyin! Damak şöleni yaşatacak pratik ayva tatlısı tarifi







AYVA TATLISININ MALZEMELERİ







AYVA TATLISI TARİFİ

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden ayva tatlısı geçmişten günümüze kadar gelen kış aylarında sofralarımızı süsleyen bir tatlıdır. Büyüklerimizden bize miras kalan bu lezzeti yapmak ise oldukça kolay.- 3 tane ayva- 1,5 su barda şeker - 2 tane çubuk tarçın - 2 su bardağı su - 5-6 tane karanfil - 1.5 tane limon - Kaymak - File antep fıstığı ya da cevizİlk olarak ayvalarınızı soyun ve çekirdeklerini çıkartın. Ardından 1 limondan elde ettiğiniz limonlu suyun içerisini koyun. Ancak çıkardığınız çekirdekleri çöpe atmayan. Geniş bir tencerenin içine ayvalarınızı yerleştirin ve üstüne şeker dökün. Ardından yarım limon, çubuk tarçın, ayvanın çekirdekleri, karanfil ve suyu koyarak kapağını kapatın ve kısık ateşte yumaşayana dek pişmeye bırakın. Ayvalarınız piştiğinde servis tabağına alarak kaymak ve fıstık ya da ceviz ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...