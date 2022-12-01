Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 01:00

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle deneyin! Damak şöleni yaşatacak pratik ayva tatlısı tarifi

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını sevmeyen yoktur. Lezzeti kadar pratik yapımıyla da tercih edilen ayva tatlısını mutlaka denemelisiniz. İşte, en kolay ayva tatlısı yapımı...

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 01:00
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Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle deneyin! Damak şöleni yaşatacak pratik ayva tatlısı tarifi


Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden ayva tatlısı geçmişten günümüze kadar gelen kış aylarında sofralarımızı süsleyen bir tatlıdır. Büyüklerimizden bize miras kalan bu lezzeti yapmak ise oldukça kolay.

AYVA TATLISININ MALZEMELERİ

- 3 tane ayva



- 1,5 su barda şeker

- 2 tane çubuk tarçın

- 2 su bardağı su

- 5-6 tane karanfil

- 1.5 tane limon

- Kaymak

- File antep fıstığı ya da ceviz

 ayva tatlısı

AYVA TATLISI TARİFİ

İlk olarak ayvalarınızı soyun ve çekirdeklerini çıkartın. Ardından 1 limondan elde ettiğiniz limonlu suyun içerisini koyun. Ancak çıkardığınız çekirdekleri çöpe atmayan.

Geniş bir tencerenin içine ayvalarınızı yerleştirin ve üstüne şeker dökün. Ardından yarım limon, çubuk tarçın, ayvanın çekirdekleri, karanfil ve suyu koyarak kapağını kapatın ve kısık ateşte yumaşayana dek pişmeye bırakın.

Ayvalarınız piştiğinde servis tabağına alarak kaymak ve fıstık ya da ceviz ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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