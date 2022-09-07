YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:35

Kış bahçesinin yıldızı yeniden parlıyor

Gölgelendirme sistemleri firması Rising Global Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, kış bahçelerinin son zamanlarda yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kış bahçesinin yıldızı yeniden parlıyor


Pandemi döneminde değeri daha fazla anlaşılan kış bahçeleri, sonbaharla birlikte yeniden alevlendi. Pek çok kişi evlerine nasıl kış bahçesi yaptırabileceklerini araştırmaya başladı. Gölgelendirme sistemleri firması Rising Global'in Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel mevzu ile ilgili açıklama yaptı.

Dünyada 56 ülkeye ihracat yapan, gölgelendirme sistemleri sektörünün öncü firmalarından Rising Global'in Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, kış bahçelerinin son zamanlarda gördüğü ilgiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Pandemi döneminde insanlar fazla zaman evlerinde kaldı. Bu süreç yeni ihtiyaçlar gözler önüne serdi. Evine spor aletleri alanlar da oldu, doğaya özlem duyduğu için evini bitkilerle donatanlar da. Balkon kullanımı da _#8# hayli arttı. Hem yazın aynı anda kışın bahçe keyfi yapma imkanı sunan, üstelik evin bir parçası olan kış bahçeleri de bu nedenden dolayı eski popülaritesini yeniden kazandı” dedi.



“Kışın bahçe keyfi sunuyor”
Kış bahçelerinin uygun alana sahip her ev tipine yapılabileceğini söyleyen Yeliz Yüksel, “Villanın verandasına da, büyük şehirdeki evin çatı terasına da rahatlıkla kış bahçesi yapılabilir. Eve bitişik şekilde tasarlanabileceği gibi bahçenin bir kısmında da yer alabilir. Isıtma, yalıtım ve gölgelendirme sistemlerine de sahip olabilen kış bahçeleri, dört mevsim boyunca rahatça kullanılabilir. Kışın bahçe keyfinden mahrum olmamak isteyenler, dört duvar arasında sıkışmadan keyif yapabilir” ifadelerini kullandı.

“Yapılışı kolay inşası hızlı”
“Betonarme bir yapı olmadığı için kış bahçesinin hem yapılışı kolaydır ek olarak inşası hızlıdır” diyen Yeliz Yüksel, kış bahçesi oluşturulurken sürgülü ya da katlanabilen camların kullanıldığını, bu yolla hem ferah benzer şekilde şık bir görüntü ele geçirildiğini belirtti. Konforu ve ferahlığı nedeniyle tercih edilen bu alanların bahçe fonksiyonunun dışında da değerlendirilebileceğini söz eden Yüksel, “Kış bahçeleri oturma odası, hobi odası ya da çocuk oyun alanı şeklinde de kullanılabilir” şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi
Son Haberler
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 165 bin 100 adet makarona el konuldu!
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 165 bin 100 adet makarona el konuldu!
Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı getirildi
Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı...
Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!
Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerini başlattı!
ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerini başlattı!
Okul kaygısının çözümü veli öğretmen iş birliğinde saklı
Okul kaygısının çözümü veli öğretmen iş birliğinde saklı
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete...
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi...
Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü
Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü