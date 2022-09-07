Kış bahçesinin yıldızı yeniden parlıyor













Pandemi döneminde değeri daha fazla anlaşılan kış bahçeleri, sonbaharla birlikte yeniden alevlendi. Pek çok kişi evlerine nasıl kış bahçesi yaptırabileceklerini araştırmaya başladı. Gölgelendirme sistemleri firması Rising Global'in Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel mevzu ile ilgili açıklama yaptı. Dünyada 56 ülkeye ihracat yapan, gölgelendirme sistemleri sektörünün öncü firmalarından Rising Global'in Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, kış bahçelerinin son zamanlarda gördüğü ilgiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Pandemi döneminde insanlar fazla zaman evlerinde kaldı. Bu süreç yeni ihtiyaçlar gözler önüne serdi. Evine spor aletleri alanlar da oldu, doğaya özlem duyduğu için evini bitkilerle donatanlar da. Balkon kullanımı da _#8# hayli arttı. Hem yazın aynı anda kışın bahçe keyfi yapma imkanı sunan, üstelik evin bir parçası olan kış bahçeleri de bu nedenden dolayı eski popülaritesini yeniden kazandı” dedi.Kış bahçelerinin uygun alana sahip her ev tipine yapılabileceğini söyleyen Yeliz Yüksel, “Villanın verandasına da, büyük şehirdeki evin çatı terasına da rahatlıkla kış bahçesi yapılabilir. Eve bitişik şekilde tasarlanabileceği gibi bahçenin bir kısmında da yer alabilir. Isıtma, yalıtım ve gölgelendirme sistemlerine de sahip olabilen kış bahçeleri, dört mevsim boyunca rahatça kullanılabilir. Kışın bahçe keyfinden mahrum olmamak isteyenler, dört duvar arasında sıkışmadan keyif yapabilir” ifadelerini kullandı.“Betonarme bir yapı olmadığı için kış bahçesinin hem yapılışı kolaydır ek olarak inşası hızlıdır” diyen Yeliz Yüksel, kış bahçesi oluşturulurken sürgülü ya da katlanabilen camların kullanıldığını, bu yolla hem ferah benzer şekilde şık bir görüntü ele geçirildiğini belirtti. Konforu ve ferahlığı nedeniyle tercih edilen bu alanların bahçe fonksiyonunun dışında da değerlendirilebileceğini söz eden Yüksel, “Kış bahçeleri oturma odası, hobi odası ya da çocuk oyun alanı şeklinde de kullanılabilir” şeklinde konuştu.