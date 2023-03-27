Kış bitmeden yardımınızı alın! Başvurular tekrar açıldı: Her haneye 500 TL kış yardımı yapılacak!

Hükümet, geçtiğimiz günlerde insanların kış aylarında rahat bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için bir kış destek paketi açıkladı. Paket, ailelerin soğuk aylarda daha rahat yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla doğalgaz faturaları için 500 TL'lik bir mali destek içeriyor.
Kış Destek Paketi Başvuru SüreciKış destek paketinden yararlanmak isteyenler, bir an önce başvuru yapmalı. Destek, doğalgaz faturalarını ödemekte zorlananlar için geçerli.
Ankara Doğal Gaz Fatura Destek Yardımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da ikamet edenlerin kış aylarında ısınma giderlerini rahatlıkla karşılayabilmeleri için doğalgaz desteği ödemelerini başlattı. Sosyal yardım desteğinden yararlanmak isteyenlerin, başvurularını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapmaları gerekiyor.