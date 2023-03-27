Kış bitmeden yardımınızı alın! Başvurular tekrar açıldı: Her haneye 500 TL kış yardımı yapılacak!







Kış Destek Paketi Başvuru Süreci

Ankara Doğal Gaz Fatura Destek Yardımı







Doğal Gaz Yardım Desteğinin Faydaları

Doğal Gaz Sosyal Yardım Başvurusu

Hükümet, geçtiğimiz günlerde insanların kış aylarında rahat bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için bir kış destek paketi açıkladı. Paket, ailelerin soğuk aylarda daha rahat yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla doğalgaz faturaları için 500 TL'lik bir mali destek içeriyor.Kış destek paketinden yararlanmak isteyenler, bir an önce başvuru yapmalı. Destek, doğalgaz faturalarını ödemekte zorlananlar için geçerli.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da ikamet edenlerin kış aylarında ısınma giderlerini rahatlıkla karşılayabilmeleri için doğalgaz desteği ödemelerini başlattı. Sosyal yardım desteğinden yararlanmak isteyenlerin, başvurularını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapmaları gerekiyor.Doğalgaz yardım desteği devletin en önemli sosyal yardım projelerinden biri. Fatura borcu ödemeleriyle ilgili kurum nezdinde yapılacak yardım ödemeleri, ailelerin birikmiş borçlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olacak. Vatandaşlar bu destekten yararlanarak yakıt ihtiyaçlarını daha pratik bir şekilde karşılayabilecek.Doğalgaz sosyal yardımına başvurmak için vatandaşlar bağlı bulundukları belediyeye başvurabilir. Doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan ya da doğalgaz kullanamayanlara belediye tarafından sürekli yardım yapılıyor. Doğal gaz yardımı projesi, insanların nakit sıkıntılarını aşmaları ve kış aylarında daha rahat yaşamaları için bir fırsat.