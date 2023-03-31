Kış bitmedi, kombiler kapanmadı! Başvuranlara 500 TL doğalgaz yardımı yapılacak: Tarih uzatıldı













BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?





500 TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ

Soğuk kış aylarında kombilerine yüklenen dar gelirli aileler, ay sonunda ödemeleri gereken yüksek doğalgaz faturaları nedeniyle endişelenmeye devam ediyor. Ancak, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 500 TL tutarındaki destek ödemesi için başvuru süresi uzatıldı ve başvurular yeniden açıldı. Peki, faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar ne yapmalı? Doğalgaz faturası desteği başvurusu nasıl yapılır ve nasıl alınır? İşte detaylar...Dar gelirli ailelerin kış aylarında faturalarını ödemekte zorlandıkları bir gerçek. Ancak, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz faturası desteği başvuruları için süre uzatıldı ve başvurular yeniden açıldı. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurarak başvurularını yapabilirler.Başvuru için gerekli belgeler arasında, başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura ödeme dekontları, gelir belgesi veya maaş bordrosu yer alıyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, vakıf tarafından yapılan değerlendirme sonrası destek ödemesi yapılıyor. Bu destek ödemesi, sadece doğalgaz faturası için değil, diğer faturaların ödemesi için de kullanılabilir. Bu nedenle, destek ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurarak detaylı bilgi alabilirler. Sonuç olarak, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz faturası desteği başvuruları için süre uzatıldı ve başvurular yeniden açıldı. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurarak başvurularını yapabilirler.Dar gelirli aileler, geçen kış aylarında kombilerini fazla çalıştırarak doğalgaz faturalarını yüksek tuttular ve ödeme konusunda zorluklar yaşadılar. Bu durumda devlet ve belediyeler, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli destek ödemeleri yaparak yardım eli uzattılar. Ankara Belediyesi, geçtiğimiz kış aylarında uyguladığı "500 TL'lik destek ödemesi" programının süresini uzatıp, yeniden başvuruları kabul ettiğini açıkladı. Kış aylarının en önemli sorunlarından biri olan ısınma konusu, devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri ile vatandaşların yüzünü güldürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi de doğalgaz desteği kapsamında vatandaşların yanında yer alarak ödemeleri yapacak. Bu kapsamda doğalgaz borcu olan veya faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli aileler, 500 TL'lik yardım sayesinde hem birikmiş borçlarından kurtulacaklar hem de yakıt ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilecekler. Başvuru yapan herkes bu destek ödemelerinden yararlanabilecek. Doğalgaz faturası desteği için başvurular belediyeler aracılığıyla yapılabiliyor. Doğalgaz kullanmakta zorlanan veya faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara belediyeler tarafından sürekli olarak yardım yapılmaktadır. Destek ödemeleri kapsamında belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar, kış aylarında bu yardımlar sayesinde ısınma konusunda sıkıntı yaşamayacaklar.