Sıcaklıkların Şubat ayıyla beraber düşüşe geçmesiyle vatandaşlar hava durumunu araştırmaya başladı. İllere göre farklılık gösteren sıcaklıklarda gözle görülür derecede farklılıklar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere bakılarak hangi ilimizde yağış olup olmadığını görebilirsiniz. Hafta sonuna kadar bazı illerimizde yağış ve soğuk hava dalgaları etkisini sürdürecek.
YAŞAM
28 Şubat 2023 - 16:40
Kış bitmedi, yeni başlıyor! Atkıyı bereyi hazırlayın: Bu illere lapa lapa kar yağacak!
Hava sıcaklıklarının gün geçtikçe soğumasıyla beraber Türkiye'deki hava durumu tahminlerinde de sıcaklık, yağış, rüzgar yorumları yapılmaya devam ediyor. herkes kış bitti diye yazlıklarını çıkarırken meteorolojiden haber geldi. Kara kış tekrar etkisini gösterdi. İşte MGM son tahminleri haberimizde yer almaktadır.
YAŞAM
28 Şubat 2023 - 16:40