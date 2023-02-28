Kış bitmedi, yeni başlıyor! Atkıyı bereyi hazırlayın: Bu illere lapa lapa kar yağacak!







SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ







Sıcaklıkların Şubat ayıyla beraber düşüşe geçmesiyle vatandaşlar hava durumunu araştırmaya başladı. İllere göre farklılık gösteren sıcaklıklarda gözle görülür derecede farklılıklar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere bakılarak hangi ilimizde yağış olup olmadığını görebilirsiniz. Hafta sonuna kadar bazı illerimizde yağış ve soğuk hava dalgaları etkisini sürdürecek.Marmara Bölgesi'nde bu hafta bölge genelinde yağışın etkili olacağı bilgisi verilirken sıcaklıklar ise 18-20 derece arasında farklılık gösterecek. Yarınla beraber poyrazın sert esmesiyle hissedilen sıcaklıklar düştü. Aynı şekilde İç Anadolu bölgesinde de lodosla beraber sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde etkili oluyor. Ankara'da sıcaklık 16 derecelerde seyrederken sabah ve akşam saatlerinde ise yağmur etkili olacak. Ege Bölgesi'nde ise biriken çöl tozlarından ötürü yağmurların çamurlu yağacağı beklentisi yüksek.