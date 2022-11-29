Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 12:27

Kış geldi ayva tatlıları sofraları şenlendirmeye başladı! Kokusu ve görünüşüyle herkesi met eden ayva tatlısı tarifi

Kış aylarının sevilen meyvelerinde olan ayva sık tüketilirken tatlı olarak da pek çok tarifte tercih ediliyor. Ayva tatlısı bu enfes tarifi ile beğenileri toplarken hafif oluşu ise tercih nedeni oldu. Kış aylarının vazgeçilmez tatlısı ayva tatlısı tarifi ve malzemeleri haberimizde yer almaktadır.

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 12:27
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Kış geldi ayva tatlıları sofraları şenlendirmeye başladı! Kokusu ve görünüşüyle herkesi met eden ayva tatlısı tarifi


Üzerinde kaymak ile servis edebileceğiniz ayva tatlısı kışın en çok tüketilen tatlılarından oldu. Meyveli tatlıları sevenlerin favorisi olan ayva tatlısının özellikle şerbetinde ki hafifliğin lezzeti damağınızda kalacak. İşte, enfes ayva tatlı tarifi haberimizde

AYVA TATLISI MALZEMELERİ

2 adet büyük boy ayva



8 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

1/2 çay bardağı vişne suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1/2 adet limonun suyu

Servisi için:

100 gram kaymak

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

TARİFİ

Ayvalar yıkandıktan sonra kabukları soyulur ve ortandan ikiye bölünerek ortaları temizlenir. Ayva çekirdekleri daha sonra kullanılacağından ötürü bir kenarda muhafaza edilir. Geniş tabanlı tencerenin içerisine aylar sıralanır ve her ayvanın üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edilir. Devamında su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlar tencereye koyulur ve altı kısık ateş olacak şekilde açılır. Su kaynayana kadar pişirilir ve kaynayan su içerisine vişne suyu ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye devam edilir. Renk alan ayvalar bıçak yardımıyla kontrol edilir ve yumuşayan ayvaların altı kapatılır. Pişen ayvalar servis tabağına alınarak üzerine kaymak eşliğinde tüketilebilir. Afiyet olsun. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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