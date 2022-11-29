Kış geldi ayva tatlıları sofraları şenlendirmeye başladı! Kokusu ve görünüşüyle herkesi met eden ayva tatlısı tarifi







AYVA TATLISI MALZEMELERİ







TARİFİ

Üzerinde kaymak ile servis edebileceğiniz ayva tatlısı kışın en çok tüketilen tatlılarından oldu. Meyveli tatlıları sevenlerin favorisi olan ayva tatlısının özellikle şerbetinde ki hafifliğin lezzeti damağınızda kalacak. İşte, enfes ayva tatlı tarifi haberimizde2 adet büyük boy ayva8 yemek kaşığı toz şeker 1 su bardağı su 1/2 çay bardağı vişne suyu 1 adet çubuk tarçın 5 adet karanfil 1/2 adet limonun suyu Servisi için: 100 gram kaymak 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığıAyvalar yıkandıktan sonra kabukları soyulur ve ortandan ikiye bölünerek ortaları temizlenir. Ayva çekirdekleri daha sonra kullanılacağından ötürü bir kenarda muhafaza edilir. Geniş tabanlı tencerenin içerisine aylar sıralanır ve her ayvanın üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edilir. Devamında su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlar tencereye koyulur ve altı kısık ateş olacak şekilde açılır. Su kaynayana kadar pişirilir ve kaynayan su içerisine vişne suyu ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye devam edilir. Renk alan ayvalar bıçak yardımıyla kontrol edilir ve yumuşayan ayvaların altı kapatılır. Pişen ayvalar servis tabağına alınarak üzerine kaymak eşliğinde tüketilebilir. Afiyet olsun.