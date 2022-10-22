Kış gelmeden zammı geldi! Mutfak tüpü fiyatları bu ay cep yakacak







Kış erken geldi, tüp fiyatları zamlandı







Aygaz, İpragaz, Milangaz mutfak tüpü fiyatları Ekim 2022!

Türkiye’de artan enflasyon rakamlarıyla birlikte birçok üründe fiyat artışı yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar başta elektrik, doğalgaz ve su faturalarını ödemekte zorlanırken buna bir de mutfaklarda kullanılan tüp zamları eklendi. 2022 yılının başından bu yana sürekli artış yaşanan tüp fiyatları, Rusya – Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan enerji kriziyle birlikte zirveye çıkmıştı. Son olarak doğalgaza yapılan yüzde 20’lik zammın ardından otogaz fiyatlarında da yükseliş gözlemlenmişti. Bu yükselişten tüp fiyatları da nasibini aldı. Yılbaşından itibaren yüzde 150’nin üzerinde artan tüp fiyatları, vatandaşların cebini oldukça zorluyor.Doğalgaz, otogaz ve enerji sektöründeki zamlar, tüp fiyatlarına da doğrudan etki etti. Tüp fiyatlarına yapılan son zamların ardından ev tüpü fiyatları 310 liranın üzerine çıkarken sanayi tüplerinde ise fiyat skalası bin 100 liranın üzerine çıktı. Mutfaklarda kullanılan 12 kg mutfak tüpü fiyatları nisan ayı itibariyle 300 TL’nin üzerinde seyrederken, bir önceki yıl fiyatlar 200 TL olarak uygulanıyordu. Böylelikle bir yıldan kısa bir süre içerisinde tüpgaz fiyatlarına 100 TL’den fazla zam gelmiş oldu. Vatandaşlar zamlardan oldukça şikayetçi iken çeşitli tüpgaz firmalarının mutfak tüpü kampanyaları ve en uygun fiyatlı mutfak tüpleri araştırılmaya başlandı.Mutfak tüpü satan firmaların başında Aygaz, Milangaz ve İpragaz geliyor. Vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen bu markaların tüp fiyatları ise boyuta ve çeşidine göre değişiklik gösteriyor.Aygaz 12 kg mutfak tüpü fiyatı 307 TL olarak belirlenirken, Milangaz 12 kg uzun vanalı ev tüpü fiyatı 306,50 TL ve İpragaz 12 kg ev tüpü fiyatı 297 TL oldu. Söz konusu fiyatlar 06 Ekim 2022 tarihi itibariyle geçerli olmakla birlikte ilerleyen süreçte mutfak tüplerine bir zam daha gelmesi bekleniyor.Ayrıca 2 kg piknik tüpü 60 TL, 24 kg ticari tüp 601 TL ve 45 kg sanayi tüpü fiyatı ise 1.125 TL olarak resmi internet sitesinde yer alıyor. Tüp fiyatları tüpün niteliğine, markasına ve satıldığı ile göre de değişiklik gösterebiliyor.