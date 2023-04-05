YAŞAM
05 Nisan 2023 - 14:42

Kış günleri geri döndü! O illerde bahar hayali rafa kalktı: 5 gün boyunca devam edecek

Bahar aylarının gelmesiyle beraber hava sıcaklıklarının düzelmesi beklenirken kış tekrar geldi. 2023 Nisan ayıyla beraber yurt genelinde yağışlı hava etkisini arttırmaya başladı. O illerde bahar resmen rafa kaldırıldı. MGM uyarıları geldi.

YAŞAM
05 Nisan 2023 - 14:42
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Kış günleri geri döndü! O illerde bahar hayali rafa kalktı: 5 gün boyunca devam edecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine bakılarak önümüzdeki günlerde sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacağı bilgisi verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporu yayınlandı. İşte, hafta boyunca havanın nasıl olacağı açıklandı.

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ

MGM tarafından gelen tahminler üzerine önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde sağanak yağışın etkili olacağı belirlendi. Çarşamba günüyle beraber ise birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerin altında yer alacak. MGM değerlendirmelerine bakıldığında mevsim sıcaklıkları düşüşe geçecek.

RÜZGAR UYARISI



Marmara Bölgesinin güneyi, Ege Bölgesi, Güneydoğu Bölgesinde ara ara orta derece rüzgarlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde ise zaman zaman fırtına etkisini gösterecek. Yaşanabilecek ağaç, direk devrilmesi ve ulaşımda aksaklıklar karşısında tedbir alınması için uyarılar yapıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

3 Nisan 2023 hava durumu

4 Nisan 2023 hava durumu

5 nisan 2023 hava durumu

6 nisan 2023 hava durumu

7 nisan 2023 hava durumu

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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