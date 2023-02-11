Finans
11 Şubat 2023 - 16:00

Kış günü 7500 TL'lik yüz güldüren ödeme: Bu şartı taşıyanlara 24 saatte ödenecek

İş Bankası'nın müşterileri için önemli bir kampanya başlattığı öğrenildi. Son anlaşmaya göre müşterilere 7500 TL ödenmesine karar verildi. Başvuranlar 24 saat içinde kısa sürede sonuç alabiliyor. İşte detaylar..

Finans
11 Şubat 2023 - 16:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kış günü 7500 TL'lik yüz güldüren ödeme: Bu şartı taşıyanlara 24 saatte ödenecek
TAKİP ETTAKİP ET


İş Bankası, kampanyasıyla emeklilerin ilgisini çekiyor. Son gelen haberler bankanın çok önemli bir güncelleme yaptığını gösteriyor. Emeklilere verilen promosyon ödenekleri önemli ölçüde arttı. 2023 yılı için güncellenen yatırım miktar çok sayıda emeklinin dikkatini çekiyor. Konuyla ilgili başvuru koşulları araştırılırken emekliler, 7 bin 500 TL'lik promosyonu alabilmek için hangi işlemleri yapmaları gerektiğini merak ediyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI

İş Bankası, yaptığı bir son dakika haberi ile birlikte güncel promosyon tutarlarını açıkladı. Emekliler için minimum ve maksimum tutarları görmek için aşağıdaki listeyi kullanabilirsiniz.



3 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan müşterilere 4.500 TL promosyon ödenecek,

3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 5.250 TL promosyon ödenecek,

7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 6.750 TL promosyon ödenecek,

10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alan müşterilere .7500 TL promosyon ödenecek.

7500 TL'ye varan İş Bankası kampanyalarından yararlanmak için mobil uygulama ile birlikte dijital bankacılık veya bir banka şubesi ile bizzat görüşmenizi öneririz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ