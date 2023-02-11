Kış günü 7500 TL'lik yüz güldüren ödeme: Bu şartı taşıyanlara 24 saatte ödenecek

İş Bankası, kampanyasıyla emeklilerin ilgisini çekiyor. Son gelen haberler bankanın çok önemli bir güncelleme yaptığını gösteriyor. Emeklilere verilen promosyon ödenekleri önemli ölçüde arttı. 2023 yılı için güncellenen yatırım miktar çok sayıda emeklinin dikkatini çekiyor. Konuyla ilgili başvuru koşulları araştırılırken emekliler, 7 bin 500 TL'lik promosyonu alabilmek için hangi işlemleri yapmaları gerektiğini merak ediyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI
3 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan müşterilere 4.500 TL promosyon ödenecek, 3.500 - 7.500 TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 5.250 TL promosyon ödenecek, 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 6.750 TL promosyon ödenecek, 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alan müşterilere .7500 TL promosyon ödenecek. 7500 TL'ye varan İş Bankası kampanyalarından yararlanmak için mobil uygulama ile birlikte dijital bankacılık veya bir banka şubesi ile bizzat görüşmenizi öneririz.