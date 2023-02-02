GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 10:30

Kış günü kimse darda kalmayacak! İhtiyacı olana 1000 TL belediye yardımı yapılacak! Bu şartları taşıyanlara müjde

Türkiye zorlu bir kış dönemine giriş yaparken müjdeli haber geldi. Vatandaşların soğuklarla mücadelesine bir destek de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye, ihtiyaç sahipleri için 1000 TL'lik nakdi yardımda bulunacak. Peki bu yardımdan kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 10:30
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Kış günü kimse darda kalmayacak! İhtiyacı olana 1000 TL belediye yardımı yapılacak! Bu şartları taşıyanlara müjde
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Türkiye zorlu bir kış dönemine giriş yaparken müjdeli haber geldi. Vatandaşların soğuklarla mücadelesine bir destek de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye, ihtiyaç sahipleri için 1000 TL'lik nakdi yardımda bulunacak. Peki bu yardımdan kimler yararlanabilir? 

Kış desteğini ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi resmi Twitter hesabından paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karakış desteği bünyesinde binlerce liralık para yardımının yanı sıra askıda fatura ile de vatandaşların giderleri karşılanacak. Karakış desteği İstanbul'da yaşayan 76 bin 400 haneyi kapsıyor

İBB DUYURDU, 1000'ER LİRA ÖDENECEK!

yardım



 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı açıklamada İstanbul'da bulunan 76 bin 400 haneye nakdi yardımı yapacaklarını açıkladı. Ayrıntıları açıklayan başkan İmamoğlu, Karakış desteğinin dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere güvenle ulaştıracağını duyurdu. Karakış desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

KARAKIŞ DESTEĞİNİN YANI SIRA ASKIDA FATURA DA DEVAM EDİYOR

destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından bir dizi açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşların dahil olduğu askıda fatura yardımının hız kesmeden sürdürüleceği belirtildi.

Askıda faturaya katkıda bulunmak ve dar gelirli ailelerin faturalarına destek olmak isteyenler “https://askidafatura.ibb.gov.tr" sitesinden katkıda bulunabilir.

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Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak olan 1000 TL karakış yardımı desteği ile ilgili başvurular Beyaz Masalara yapılabilecek. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "İBB olarak sosyal destek sağladığımız 76.400 aileye 1000 TL’lik kara kış desteği sağlama kararı aldık. Kış koşullarında vatandaşlarımızın bütçelerine bir nebze katkı sağlaması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

PEKİ BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILIR?

yardım

Karakış desteğinden yararlanmak ve 1000 TL'lik nakdi yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru şartları ve nasıl başvuru yapacakları duyuruldu. Bu kapsamda İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek ve herhangi bir kurum ya da belediyeye gitmek zorunda olmayacak. 

Başvuru formuna ulaşmak ve doldurmak için "https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru" adresini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru formlarını doldurup gönderdikten sonra belediye tarafından incelenecek ve Şubat ayı içerisinde gerekli olan yardımlar hak sahiplerine ulaştırılacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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