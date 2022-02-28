Kış Lastiği Nasıl Seçilir Polat lastik Açıkladı !!!

Kış lastiği seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Hangi özelliklerde lastik satın almalısınız? Lastik fiyatları nasıl? Uygun fiyatlı lastik nasıl bulunur? Tüm açıklaması burada!

Oto lastik tercihi yapılırken hem mevsim hem de kullanılacak alana uygun olarak seçilmeli, özellikle kar yağışının bulunduğu yerlerde özel lastikler kullanılarak kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almalısınız.

Kış lastiği tercih ederken dikkat edeceğiniz noktalar ile sizin için en uygun olan lastiği satın alabilir, aracınızın çok daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Kış Lastiği Özellikleri

İyi bir kar lastiği seçerken mutlaka almak istediğiniz lastiğin özelliklerine dikkat etmelisiniz. Lastiğinizin;

Dişlerinin derin ve lastik tutuşunu artıracak desenlere sahip olması gerekir. Ne kadar derin lastiklerin dişine sahip olursanız lastiğiniz karda o kadar iyi bir çekiş sağlayacaktır.

Lastiğinizin üzerinde yer alan desenler, içerisinde biriken sulu kar ya da suyu dışarı atabilecek bir yapıda olmalıdır.

Lastikleriniz ne kadar büyük olursa yakıt tüketimi o denli artacaktır. Bu nedenle yakıt tüketimi düşük olacak bir lastikten yana tercih yapmanız gerekir.

Lastiğinizin taban genişliği yeterince büyük olmalıdır. Dar bir lastiği tercih etmeniz durumunda lastiğinizin yere uyguladığı basınç düşecektir ve yeterince tutuş sağlamayacaktır.

Aracınızı kullandığınız alanın yağış oranına göre 4 mevsim lastik tercihi de yapabilirsiniz.

ile bütçenizi zorlamadan size uygun lastiği seçebilirsiniz. Lastiğiniz için seçim yaparken fiyatına da dikkat etmeniz gerekir. Uygun lastik fiyatları ile bütçenizi zorlamadan size uygun lastiği seçebilirsiniz.

Kış Lastiği Fiyatları

Oto lastik fiyatı lastiğinizin özelliklerine göre değişiklik gösterir. Özellikle lastiğin daha büyük boyutlarda olması, kullanılacağı aracın tipi ve lastik dayanıklılığı fiyatın değişmesi konusunda büyük etkendir.

Lastik satın alırken fiyatının mutlaka ucuz olmasına odaklanmamalısınız. İyi bir lastik için en önemli konu fiyat ve performans uyumunun yakalanmasıdır. Yani uygun fiyatlar ile yüksek kalitede ürün tercih etmeniz gerekir.