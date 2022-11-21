GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 11:14

Kış lastiği takma uygulaması bu tarihte başlayacak! Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Kış ayları itibarıyla araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. İşte açıklanan tarih.

GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 11:14
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Kış lastiği takma uygulaması bu tarihte başlayacak! Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar ile sürücülerin araçlarına kış lastiği takması zorunlu hale getirildi. Kasım ayının sonuna yaklaşılmasıyla kış lastiği ile ilgili sorgulamalar arttı. Trafikte can ve mal kaybının önlenmesi için kış lastiği önem taşıyor.

Konu hakkında yapılan uyarıların ardından birçok kişi kış lastiği ne zaman takılır, cezası nedir gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Kış lastiği ne zaman takılmalı?



Trafikte güvenli bir yolculuk yapmak, hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık itibarıyla başlamaktadır.

Kurala göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık tarihinden 1 Nisan tarihine kadar kış lastiği takması zorunlu kılındı. Yapılan trafik denetimlerinde kış lastiği takmadığı belirlenen araçlar için ise ceza uygulanıyor. Binlerce liralık ceza almamak için sürücülerin mutlaka kış lastiğine geçiş yapması gerekiyor.

Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Kış lastiği takılması bireysel araçlar için zorunlu tutulmamıştır. Zorunluluk yalnızca yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları kapsamaktadır. Ancak trafikte can ve mal kaybı yaşanmaması için kış ayları boyunca tüm araçların kış lastiği takması gerekiyor.

Kış lastiği takılmayan araçlar karlı ve buzlu havada çekiş gücünü kaybederek kazalara neden olabiliyor. Bu nedenle kış ayları boyunca kış lastiği takılması tüm sürücülerin yararına olacaktır.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacak. uygulama, 1 Nisan tarihinde son bulacak ve sürücüler lastiklerini değiştirebilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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