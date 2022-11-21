Kış lastiği takma uygulaması bu tarihte başlayacak! Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar ile sürücülerin araçlarına kış lastiği takması zorunlu hale getirildi. Kasım ayının sonuna yaklaşılmasıyla kış lastiği ile ilgili sorgulamalar arttı. Trafikte can ve mal kaybının önlenmesi için kış lastiği önem taşıyor. Konu hakkında yapılan uyarıların ardından birçok kişi kış lastiği ne zaman takılır, cezası nedir gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Trafikte güvenli bir yolculuk yapmak, hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık itibarıyla başlamaktadır. Kurala göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık tarihinden 1 Nisan tarihine kadar kış lastiği takması zorunlu kılındı. Yapılan trafik denetimlerinde kış lastiği takmadığı belirlenen araçlar için ise ceza uygulanıyor. Binlerce liralık ceza almamak için sürücülerin mutlaka kış lastiğine geçiş yapması gerekiyor.