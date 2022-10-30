Kış saati uygulamasına geçiş başladı! Saatler 1 saat geri alındı







TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?





AVRUPA'DA UYGULAMA TARTIŞMAYA AÇIK







Ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde kullanılan yaz saati uygulamalarını değiştirme samanı geldi. Enerji tasarrufu kapsamında bu ülkelerde, 29 Ekim-30 Ekim gecesi saatler bir saat geri alındı. Telefonun veya bilgisayarlaki saat, bazı teknik cihazlar saat uygulamasında otomatik olarak ayarlandığından Pazar sabahı mutlaka kontrol edilmelidir.Türkiye'de 1972 yılında başlayan yaz saati uygulaması 7 Eylül 2016 tarihinde kaldırılmış ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de saatler geri alınmıyor.Bu uygulama son yıllarda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde tartışma konusu olmuştur. Mart 2018'de Avrupa Parlamentosu, 2021'den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin saatlerinin geri alınmayacağına veya ileri alınmayacağına karar verdi. Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılında önerilen değişiklikler Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi. Ancak bu konudaki nihai karar üye devlet parlamentolarına ait oldu. Dünyadaki ülkelerin yüzde 40'ından daha azı her yıl gün ışığından yararlanma saati uygulamaktadır. Öte yandan, bu uygulamayı geçmişte en az bir kez deneyen Türkiye dahil 100'den fazla ülke artık sabit saat uygulamalarını kullanıyor.