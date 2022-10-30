GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 11:04

Kış saati uygulamasına geçiş başladı! Saatler 1 saat geri alındı

Enerji tasarrufu için kış saati uygulaması başlatıldı. Birçok ülkede, 29 Ekim - 30 Ekim gecesi saatler bir saat geri alındı. Perki Türkiye'de kış saati uygulaması var mı? Türkiye'de saatler geri alındı mı? işte detaylar..

GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 11:04
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Kış saati uygulamasına geçiş başladı! Saatler 1 saat geri alındı


Ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde kullanılan yaz saati uygulamalarını değiştirme samanı geldi. Enerji tasarrufu kapsamında bu ülkelerde, 29 Ekim-30 Ekim gecesi saatler bir saat geri alındı. Telefonun veya bilgisayarlaki saat, bazı teknik cihazlar saat uygulamasında otomatik olarak ayarlandığından Pazar sabahı mutlaka kontrol edilmelidir.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Kış saati uygulaması

Türkiye'de 1972 yılında başlayan yaz saati uygulaması 7 Eylül 2016 tarihinde kaldırılmış ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de saatler geri alınmıyor.

AVRUPA'DA UYGULAMA TARTIŞMAYA AÇIK



Bu uygulama son yıllarda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde tartışma konusu olmuştur. Mart 2018'de Avrupa Parlamentosu, 2021'den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin saatlerinin geri alınmayacağına veya ileri alınmayacağına karar verdi. Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılında önerilen değişiklikler Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi. Ancak bu konudaki nihai karar üye devlet parlamentolarına ait oldu.

 Dünyadaki ülkelerin yüzde 40'ından daha azı her yıl gün ışığından yararlanma saati uygulamaktadır. Öte yandan, bu uygulamayı geçmişte en az bir kez deneyen Türkiye dahil 100'den fazla ülke artık sabit saat uygulamalarını kullanıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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