Kış sezonu hüsran oldu! O illere yağış ve kar için tarih verildi: Birden vuracak!

Son dakika haberine göre, meteorolojik tahminlere göre ülkemizin birçok bölgesinde hava durumuyla ilgili kötü haberler var. Kuzey, iç ve doğu kesimlerimizin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı beklenirken, Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ve Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayları da iç ve doğu kesimlerde yaşanabilir.
Marmara'da bölgesel olarak pus ve sis bekleniyor. Ege bölgesinde de benzer şekilde buzlanma, don olayı ve yer yer pus ve sis öngörülüyor. Akdeniz bölgesi ise az bulutlu ve açık, ancak bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İç Anadolu'da, Sivas çevresinde kar yağışlı hava beklenirken, Batı Karadeniz'de Bartın, Karabük, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yağmur, Kastamonu'nun iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde buzlanma, don olayı ve yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı, kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma, don ve yer yer pus ve sis bekleniyor.
Genel olarak, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyredeceği ve iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Ancak, özellikle doğu bölgelerimizde kar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuz hava koşullarının dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması tavsiye ediliyor.